Silberpreis bricht ein jetzt 94,42 USD

Zeitraum Performance 1 Woche +8,19 % 1 Monat +23,24 % 3 Monate +62,40 % 1 Jahr +201,69 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 94,42. Investoren ziehen Kapital ab.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 20,92708USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 94,42USD ein Wert von 45.119,5USD geworden – ein Gewinn von +351,20 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs; Berichte sprechen von fallendem Silberpreis, während Minenaktien steigen – typisches Akkumulationssignal. Charttechnisch läuft Silber nach Plan; Produzenten könnten bei weiterem Metallanstieg stärker profitieren. Risiken: Spreads, 19% MwSt, geopolitische Einflüsse; Kursziele wie 45$ werden diskutiert.