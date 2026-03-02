Silberpreis
Silberpreis bricht ein jetzt 94,42 USD
Bärenmarkt-Signal: Silber bei 94,42 USD, -3,70 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,19 %
|1 Monat
|+23,24 %
|3 Monate
|+62,40 %
|1 Jahr
|+201,69 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 20,92708USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 94,42USD ein Wert von 45.119,5USD geworden – ein Gewinn von +351,20 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs; Berichte sprechen von fallendem Silberpreis, während Minenaktien steigen – typisches Akkumulationssignal. Charttechnisch läuft Silber nach Plan; Produzenten könnten bei weiterem Metallanstieg stärker profitieren. Risiken: Spreads, 19% MwSt, geopolitische Einflüsse; Kursziele wie 45$ werden diskutiert.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|420,05EUR
|+3,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|147,57EUR
|+3,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|307,42EUR
|+2,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|495,64EUR
|+1,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|123,57EUR
|-0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|756,70EUR
|+2,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|440,32EUR
|+3,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|89,13EUR
|+3,36 %
|Long
|1
|0,00
|147,56EUR
|+3,19 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,175EUR
|+1,16 %
