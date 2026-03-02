JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum dürfte sich zuletzt verbessert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick am Montag. Die Erwartungen an den Quartalsbericht seien niedrig, der Hamburger Konsumgüterhersteller habe Chancen, sie zu übertreffen. Der Ausblick dürfte allerdings weiterhin von Zurückhaltung geprägt sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 105,3EUR auf Tradegate (02. März 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte