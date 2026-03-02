UBS stuft Scout24 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 102,60 auf 102 Euro leicht gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internetportalen liefere weiter gute Ergebnisse ab, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag. Er hält das Unternehmen für den Branchenbesten und sieht eher positives Überraschungspotenzial./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 71,30EUR auf Tradegate (02. März 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 102,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



