Dubai brennt – Irans Raketen zerreißen die Illusion der sicheren Steueroase

Die Angriffe des Iran auf Dubai und andere Zentren im Persischen Golf haben am Wochenende ein geopolitisches Erdbeben ausgelöst – mit potenziell weitreichenden Folgen für globale Finanzmärkte. Erstmals seit Jahrzehnten wurden ausgewiesene Steuerparadiese wie Dubai, Abu Dhabi, Doha und Kuwait direkt getroffen. Raketen und Drohnen setzten Teile der Palm Jumeirah in Brand, beschädigten die Etihad Towers und führten zur Schließung des Hafens von Jebel Ali, der 36 Prozent zum BIP Dubais beiträgt. Auch der Luftraum über dem Golf wurde weitgehend gesperrt – ein kritischer Schlag für eines der wichtigsten globalen Drehkreuze der Luftfahrt.

Besonders deutlich fiel die Warnung von Marko Kolanovic aus, dem ehemaligen Chefstrategen von JPMorgan. Er schrieb auf X: "Was in den VAE geschieht, könnte katastrophale Folgen haben, wenn sie Trump nicht dazu drängen, den Iran schnell und entschlossen zu besiegen oder sofort aufzugeben." Die VAE seien ein hochsensibles Ökosystem: "Mit einem Anteil von 88 Prozent an Auswanderern, Tourismus, Finanzen, Luftfahrt und Schifffahrt kann dies auch weltweit Schockwellen auslösen." Kolanovic erinnerte daran, dass bereits die Immobilienkrise Dubais 2009 "weitere Marktverwerfungen" ausgelöst habe, obwohl sie lokal begrenzt blieb – und betonte: "Diese Situation ist viel schlimmer."