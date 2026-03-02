"Katastrophal" für Anleger
Dubai brennt – Irans Raketen zerreißen die Illusion der sicheren Steueroase
Die Bilder aus Dubai erschüttern Investoren weltweit. Mit Häfen, Airlines und Finanzzentren im Stillstand warnt Marko Kolanovic vor einer systemischen Gefahr für globale Märkte.
- Bilder Dubai erschüttern Investoren weltweit!!
- Kolanovic warnt vor systemischen Markt-Schocks.
- Lieferketten Öl und Schifffahrt massiv bedroht
- Report: Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Angriffe des Iran auf Dubai und andere Zentren im Persischen Golf haben am Wochenende ein geopolitisches Erdbeben ausgelöst – mit potenziell weitreichenden Folgen für globale Finanzmärkte. Erstmals seit Jahrzehnten wurden ausgewiesene Steuerparadiese wie Dubai, Abu Dhabi, Doha und Kuwait direkt getroffen. Raketen und Drohnen setzten Teile der Palm Jumeirah in Brand, beschädigten die Etihad Towers und führten zur Schließung des Hafens von Jebel Ali, der 36 Prozent zum BIP Dubais beiträgt. Auch der Luftraum über dem Golf wurde weitgehend gesperrt – ein kritischer Schlag für eines der wichtigsten globalen Drehkreuze der Luftfahrt.
Besonders deutlich fiel die Warnung von Marko Kolanovic aus, dem ehemaligen Chefstrategen von JPMorgan. Er schrieb auf X: "Was in den VAE geschieht, könnte katastrophale Folgen haben, wenn sie Trump nicht dazu drängen, den Iran schnell und entschlossen zu besiegen oder sofort aufzugeben." Die VAE seien ein hochsensibles Ökosystem: "Mit einem Anteil von 88 Prozent an Auswanderern, Tourismus, Finanzen, Luftfahrt und Schifffahrt kann dies auch weltweit Schockwellen auslösen." Kolanovic erinnerte daran, dass bereits die Immobilienkrise Dubais 2009 "weitere Marktverwerfungen" ausgelöst habe, obwohl sie lokal begrenzt blieb – und betonte: "Diese Situation ist viel schlimmer."
In sozialen Medien kursieren Videos von Explosionen nahe dem Burj Khalifa, Rauchwolken über der Palm Jumeirah und Trümmern am Flughafen von Kuwait-Stadt. In Supermärkten kam es zu Panikkäufen, während Ausländer überstürzt die Flughäfen ansteuern. Die bisherige Grundannahme – Dubai sei eine "sichere Oase in einer unruhigen Region" – gilt nach Einschätzung von Cinzia Bianco, Wissenschaftlerin beim Europäischen Rat für Außenbeziehungen, nicht mehr. "Dies ist Dubais schlimmster Albtraum … es gibt kein Zurück", zitiert Fortune sie.
Die wirtschaftlichen Folgen zeigen sich sofort: Die Börsen in Abu Dhabi und Dubai bleiben am 2. und 3. März komplett geschlossen, um einen panikartigen Ausverkauf zu verhindern. Analysten warnen vor einem Nachfrageeinbruch bei Immobilien und Einzelhandel, die von internationalen Besuchern abhängen. Bloomberg-Analysten verweisen auf Risiken für Entwickler wie Emaar sowie für Banken, die stark vom zyklischen Geschäftsklima in den Emiraten abhängen.
Gleichzeitig mehren sich globale Sorgen über Lieferketten, den Ölmarkt und die Schifffahrt. Hunderte Schiffe liegen in der Nähe der Straße von Hormuz fest, weil unklar ist, ob der Iran den Engpass schließen könnte. Für viele Anleger steht damit erstmals zur Debatte, ob die Golfstaaten, bislang Magnet für Kapital, Tourismus und Finanzeliten, ihre Rolle als sicherer, steuerbegünstigter Zufluchtsort verlieren.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion