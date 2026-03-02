    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    RKI-Befragung zu Impfungen

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Akzeptanz mit viel Unsicherheit

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit vertraut Behörden, Mythen verbreitet.
    • Grippe wird eher geimpft Covid kaum akzeptiert
    • Viele unsicher zu Impfmythen, klare Aufklärung
    RKI-Befragung zu Impfungen - Akzeptanz mit viel Unsicherheit
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Bundesbürger vertraut den Entscheidungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zu Impfungen. Gleichzeitig ist aber ein beträchtlicher Teil der Menschen zugänglich auch für längst widerlegte Impfmythen - etwa zum Zusammenhang zwischen Impfungen und der Entstehung von Autismus. Das geht aus einer Online-Befragung im Impress-Projekt des Robert Koch-Instituts (RKI) von mehr als 5.000 Erwachsenen hervor.

    Demnach halten rund 80 Prozent der Befragten Impfungen für eine sinnvolle Maßnahme zur Krankheitsvorbeugung. Nur gut 7,3 Prozent gaben an, Impfungen seien für sie selbst völlig oder eher überflüssig.

    Mehr als 60 Prozent der Befragten glauben, dass Behörden nur sichere und wirksame Impfstoffe zulassen. Und grob zwei Drittel der Menschen lassen sich impfen, um auch andere Menschen zu schützen. Gleichzeitig ist eine deutliche Mehrheit gegen eine Stigmatisierung von ungeimpften Menschen. Nur 20 Prozent der Befragten halten einen Ausschluss dieser Gruppe von öffentlichen Veranstaltungen für vertretbar.

    Auffällig viele Menschen sind zugänglich für Impfmythen

    Die Befragung zeigt auch ein gewisses Misstrauen in die Behörden: Knapp 20 Prozent glauben, dass Gesundheitsbehörden dem Einfluss der Pharmakonzerne folgen, ein weiteres Drittel stimmt dieser Aussage immerhin teilweise zu. Knapp 8 Prozent glauben völlig oder eher, Impfungen seien schlimmer als die Krankheiten, vor denen sie schützen. Weitere 20 Prozent stimmen dem teilweise zu.

    Auffällig viele Menschen sind zugänglich für Impfmythen: So sind etwa 5 von 10 Personen unsicher, ob Impfungen Allergien fördern oder Autismus auslösen. Diese Fehleinschätzung könne das Vertrauen in die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfungen beeinträchtigen, betonen die Autoren.

    "Erste Auffälligkeiten, die auf Autismus hinweisen, zeigen sich meist bereits vor dem dritten Lebensjahr - also genau in der Zeit, in der Kinder viele Impfungen erhalten", erläutert das RKI. "Diese zeitliche Nähe kann den Eindruck erwecken, die Impfung habe die Erkrankung ausgelöst. Wissenschaftliche Studien zeigen jedoch eindeutig, dass dies ein Trugschluss ist." Autismus trete bei geimpften und ungeimpften Kindern gleich häufig auf. "Als Hauptursache gelten genetische Faktoren." Wissenschaftliche Studien konnten laut RKI auch keinen Zusammenhang zwischen Impfungen und Allergien nachweisen.

    Starke Zurückhaltung bei Covid-Impfungen

    Und etwa die Hälfte der Befragten ist zumindest unsicher, ob Kinder nicht zu früh zu viele Impfungen erhalten. "Viele Impfungen erfolgen in den ersten Lebensjahren - das kann den Eindruck erwecken, es werde "zu viel, zu früh" geimpft", schreibt das RKI dazu. "Der frühe Zeitpunkt ist jedoch medizinisch begründet: Säuglinge und Kleinkinder haben bei einigen Infektionen das höchste Risiko für schwere Verläufe und Komplikationen." Es werde so viel wie nötig zum besten Zeitpunkt geimpft.

    Die tatsächliche Impfbereitschaft hängt jedoch stark von der jeweiligen Erkrankung ab: So gaben 6 von 10 Personen, für die die Impfempfehlung gilt, an, die Grippeimpfung in der vorherigen Saison bekommen zu haben. Bei Covid dagegen war es sogar nur 1 von 10. "Die Grippeimpfung und die COVID-19-Impfung werden nicht gut angenommen, obwohl sie jährlich für eine hohe Krankheitslast in der Bevölkerung sorgen", schreibt das RKI.

    "Impfmythen durch verständliche Erklärungen entkräften"

    Constanze Rossmann von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), die der Ständigen Impfkommission angehört, begrüßt das Impress-Projekt. Die jährliche Befragung sei besonders wertvoll, weil sie als jährliches Impfakzeptanz-Monitoring für Deutschland angelegt sei und soziale und psychologische Faktoren der Impfakzeptanz für die Allgemeinbevölkerung ab 18 Jahren kontinuierlich erfasse.

    "Die Daten bestätigen, was wir über die Impfbereitschaft bei Influenza und Covid-19 schon länger beobachten", sagt die Medienforscherin. "Die Impfbereitschaft ist grundsätzlich zu niedrig, wobei die Bereitschaft, sich gegen Influenza impfen zu lassen, noch deutlich höher ausfällt als die Akzeptanz der Covid-19-Impfung." Die Unsicherheit im Zusammenhang mit gängigen Impfmythen gelte es durch einfach verständliche wissenschaftliche Erklärungen zu entkräften./waw/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    RKI-Befragung zu Impfungen Akzeptanz mit viel Unsicherheit Die Mehrheit der Bundesbürger vertraut den Entscheidungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zu Impfungen. Gleichzeitig ist aber ein beträchtlicher Teil der Menschen zugänglich auch für längst widerlegte Impfmythen - etwa zum Zusammenhang …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     