Rüstungsbranche profitiert von Eskalation im Nahen Osten

"Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die anschließenden Vergeltungsschläge dürften den Blick von Investoren auf Raketenabwehrsysteme richten", schrieb Analyst Charles Armitage von der Citigroup. Zudem dürften die USA die Rüstungsausgaben aufstocken. Er nannte unter anderen die Systeme Iris-T SLM der Hersteller Diehl und Hensoldt sowie das System Skyranger von Rheinmetall.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Rüstungsbranche sind am Montag gegen die allgemeine Kursschwäche an Europas Börsen gesucht gewesen. Die Rüstungsaktien gelten als potenzielle Profiteure der Eskalation im Nahen Osten. Gegen Mittag legten Rheinmetall , Renk und Hensoldt zwischen einem und fünf Prozent zu. Papiere des U-Bootherstellers TKMS drehten indes nach anfänglichen Gewinnen ins Minus.

"Die Eskalation der Spannungen in der Region sollte den Aktien der europäischen Verteidigungsbranche weitere Unterstützung verleihen", schrieb Chloe LeMarie von der Investmentbank Jefferies. Der Konflikt komme zu zahlreichen ohnehin schon existierenden geopolitischen Spannungen hinzu.

Europaweit war die Rüstungsbranche am Montag gesucht. Die Papiere von BAE Systems beispielsweise verteuerten sich am Mittag um 5 Prozent und erreichten ein Rekordhoch. Mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent in den USA würde der breit aufgestellte Waffenproduzent unter den europäischen Herstellern am stärksten von höheren Rüstungsausgaben der USA profitieren, so Charles Armitage von der Citigroup.

In Paris verteuerten sich Thales um 2 Prozent. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Radarsysteme und unterstützt Streitkräfte bei der Sicherung kritischer Infrastruktur. In Mailand gewannen Aktien von Leonardo 3,8 Prozent. Der Technologiekonzern stellt Hubschrauber und Militärflugzeuge her sowie elektronische Überwachungssysteme./bek/tih/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 25,37 auf Tradegate (02. März 2026, 13:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 76,94 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.078,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +1,77 %/+31,70 % bedeutet.



