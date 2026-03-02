UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten am Montag im Resümee des Geschäftsberichts eine positive Dynamik. Er wartet aber gespannt auf den formalen Ausblick auf 2026./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,83 % und einem Kurs von 18,51EUR auf Tradegate (02. März 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



