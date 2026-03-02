BARCLAYS stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ergebnisrisiken sprächen kurzfristig gegen eine Neubewertung, schrieb Pierre Rousseau am Freitagabend. Letztlich sieht er aber immenses Wertpotenzial./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 83,00EUR auf Tradegate (02. März 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Pierre Rousseau

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

