UBS hebt Ziel für Aixtron auf 28 Euro - 'Neutral'

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 26,76 auf Tradegate (02. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +20,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +44,20 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,08 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 31,00Euro was eine Bandbreite von -16,45 %/+12,60 % bedeutet.