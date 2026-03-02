ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Aixtron auf 28 Euro - 'Neutral'
- UBS hebt Aixtron-Kursziel von 13,5 auf 28€ neu
- Einstufung bleibt Neutral, Ziel erhöht auf 28€
- Bewertung über Fünfjahres-Schnitt liegt höher.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien liege aber über dem Fünfjahresschnitt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 26,76 auf Tradegate (02. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +20,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +44,20 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,08 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 31,00Euro was eine Bandbreite von -16,45 %/+12,60 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 28 Euro
Das von der Aixtron LinkedIn Seite
Graphen gilt aufgrund seiner extremen elektrischen Leitfähigkeit und mechanischen Robustheit als potenzieller "Gamechanger" für die Batterietechnik. In der Praxis wird es derzeit primär als Leistungsverstärker in bestehenden Lithium-Ionen-Systemen eingesetzt, anstatt diese vollständig zu ersetzen.
Kernvorteile von Graphen-Batterien
- Extreme Ladegeschwindigkeit: Graphen ermöglicht deutlich schnellere Ionenbewegungen. Prototypen von Unternehmen wie der Graphene Manufacturing Group laden bis zu 60- bis 70-mal schneller als herkömmliche Akkus.
- Höhere Energiedichte: Durch die Beimischung von Graphen zu Siliziumanoden kann die Energiedichte um bis zu 30 % gesteigert werden.
- Längere Lebensdauer: Graphen-basierte Zellen können über 3.000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust überstehen.
- Verbesserte Sicherheit: Die hohe Wärmeleitfähigkeit hilft, Überhitzung ("Thermal Runaway") zu vermeiden, und das Material selbst ist oft weniger brennbar als Standardkomponenten.
