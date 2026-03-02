Rheinmetall schließt Kauf der Lürssen-Marinetochter ab
- Rheinmetall übernimmt NVL, baut nun Schiffe!!!
- NVL: 2100 Beschäftigte, 1,3 Mrd Umsatz, Ebit10%
- Übernahme vollzogen Übergang am 1. März geheim
DÜSSELDORF/BREMEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall baut künftig auch Schiffe. Der Hersteller von Panzern, Artillerie und Munition gab in Düsseldorf bekannt, dass die Übernahme des Bremer Marineunternehmens NVL abgeschlossen sei. Man habe alle kartellrechtlichen Freigaben erhalten und der Firmenübergang sei bereits zum 1. März erfolgt. Verkäufer ist die Bremer Werftengruppe Lürssen, die künftig nur noch Yachten verkauft und sich von ihrer Marinetochter trennt. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Das Kürzel NVL steht für Naval Vessels Lürssen, das Unternehmen mit 2100 Beschäftigten hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro angepeilt, circa zehn Prozent davon sollten auf den Betriebsgewinn (Ebit) entfallen. Rheinmetall hat rund 40.000 Beschäftigte, 2025 wollte die Firma deutlich mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz machen. Ihre Jahreszahlen publiziert die größte deutsche Waffenschmiede erst Mitte dieses Monats./wdw/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 1.673 auf Tradegate (02. März 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 76,94 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.062,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +1,67 %/+31,58 % bedeutet.
