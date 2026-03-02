    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Huawei zeigt neueste Smart-Retail-Lösungen auf der EuroShop 2026

    • Intelligente Smart-Store-Technologien vereinfachen die Preis- und Bestandsverwaltung
    • KI-gestützte Systeme und moderne IT-Infrastruktur sorgen für effizientere Prozesse
    • Use Cases europäischer Kunden zeigen den Mehrwert digitaler Retail-Lösungen

    DÜSSELDORF, Deutschland, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hat heute auf der EuroShop 2026, der weltweiten Nr. 1 unter den Fachmessen für den Einzelhandel, seine neueste Suite an Smart-Retail-Lösungen präsentiert. Das Ziel: die digitale Transformation in der gesamten Branche beschleunigen und das Kundenerlebnis verbessern. Gemeinsam mit Partnern zeigte Huawei digitale Infrastrukturlösungen und intelligente Retail-Technologien für Smart Stores, KI-gestützte Lieferketten und immersive User Experience.

    Huawei booth at EuroShop2026

    Als Aussteller und Speaker auf der EuroShop 2026 griff Huawei den fundamentalen Wandel in Vertrieb und Einzelhandel auf. Filialen entwickeln sich zu Service-Hubs und setzen dabei auf smarte Geräte, um Prozesse in der Verkaufsfläche zu optimieren. In der gesamten Lieferkette verlagert sich der Fokus von der reaktiven Bestandsverwaltung hin zur vorausschauenden Bedarfsprognose. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an KI-gestützte, personalisierte Shopping-Erlebnisse – Konsumenten suchen zunehmend nach innovativen und maßgeschneiderten Services.

    Huawei stellte Lösungen in vier Schlüsselbereichen vor, um Händlern zu helfen, hier neue Chancen zu nutzen: Smarte Filiale, intelligente Supply Chain, immersive Kundenerlebnisse sowie IP- und IT-Infrastruktur.

    Smart Store:

    •  Elektronische Regaletiketten, verbunden über spezialisierte Access Points, nutzen Bluetooth Low Energy 5.4, ermöglichen die zentrale Umsetzung von Preisänderungen und Promotions in Echtzeit und tragen zur Senkung der Betriebskosten bei.
    • RFID-fähige Access Points mit passiven Tags erfassen automatisch Warenbewegungen und Lagerbestände, erhöhen so die Bestandsgenauigkeit und vereinfachen Nachbestellprozesse.

    Intelligente Lieferkette:

    • KI-gesteuerte vorausschauende Bedarfsplanungstools unterstützen die Absatz- und Auftragsvorhersage und ermöglichen eine proaktive Planung in der gesamten Lieferkette.

    Immersives Kundenerlebnis:

    • Eine Plattform für virtuelle Showrooms nutzt KI und Augmented Reality für immersive Produktpräsentationen und interaktive Beratung.
    • KI-gestützte Contact Center ermöglichen die direkte Kommunikation zwischen Kunden und Service-Mitarbeitenden per Video und sorgen so für eine effiziente Bearbeitung von Kundenanfragen.

    IP und IT:

    • Hochleistungsfähige Netzwerk- und Speicherinfrastrukturen ermöglichen schnelle Implementierung und zuverlässigen Betrieb smarter Anwendungen.

    KI im Handel: Branchendialog auf der EuroShop 2026

    Gemeinsam mit europäischen Partnern beteiligte sich Huawei an der Fachmesse mit zwei Keynotes zu aktuellen Entwicklungen im Einzelhandel inklusive Case Studies mit europäischen Unternehmen. Die Präsentationen fokussierten auf die Nutzung von Echtzeitdaten, Automatisierung und KI-basierte Optimierung der Nutzererfahrung.

    Huawei führte zudem Roundtable-Diskussionen zu Smart-Retail-Lösungen und -Infrastruktur durch. Durch die Kombination innovativer Technologien mit starken Partnerschaften bekräftigte der Techkonzern sein Engagement für die digitale Transformation im Einzelhandel. Die Lösungen ermöglichen eine größere Effizienz, präzisere Daten und verbesserte Kundenerlebnisse.

    Weitere Informationen zu Huaweis intelligenten Retail-Lösungen: https://e.huawei.com/de/industries/retail

    Über Huawei

    Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), Infrastrukturen und smarten Geräten. Mit integrierten Lösungen in vier Schlüsselbereichen – Telekommunikationsnetzwerke, IT, Smart Devices und Cloud Services – engagieren wir uns dafür, die Digitalisierung zu jedem Menschen, in jedes Zuhause und in jede Organisation zu bringen – für eine vollständig vernetzte und intelligente Welt.

    Weitere Informationen finden Sie online: https://e.huawei.com/de/

    Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2923381/Huawei_booth_EuroShop2026_1.j ...
    Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2923382/Huawei_booth_EuroShop2026_2.j ...
    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2813090/5830506/Huawei_Europe_Logo.jp ...

    Huawei booth at EuroShop2026

     

    Huawei Europe Logo

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/huawei-zeigt-neueste-smart-retail-losungen-auf-der-euroshop-2026-302700973.html





