DZ BANK stuft BASF SE auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BASF von 50 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Strategische Maßnahmen überwiegen den operativen Gegenwind", schrieb Peter Spengler am Montag. Ein zentraler Punkt sei die Vorbereitung des Agrarchemie-Geschäfts auf einen Börsengang bis Ende 2027. Gleichzeitig werde die Position im chinesischen Wachstumsmarkt durch den neuen Verbundstandort zementiert. Zudem stärke die anstehende zweite Kompensationszahlung des Bundes für Russland-Einteignungen die Berechenbarkeit des Cashflow./rob/ag/bek
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 47,36EUR auf Tradegate (02. März 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
