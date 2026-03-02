Regierung
Urlauber-Rückholung mit Bundeswehr letzte Wahl
Für Sie zusammengefasst
- Reiseveranstalter/Fluglinien primär zuständig.
- Bundeswehr wirklich letztes Mittel der Wahl ...
- Auswärtiges Amt hilft und ist in engem Kontakt
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Rückholung der im Nahen Osten gestrandeten deutschen Urlauber sieht die Bundesregierung vorrangig die Reiseveranstalter und Fluglinien in der Pflicht. "Die Bundeswehr ist wirklich das letzte Mittel der Wahl", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in der Bundespressekonferenz in Berlin. Das Auswärtige Amt unterstützt die Bundesbürger aber nach Angaben eines Sprechers mit allen Möglichkeiten und steht "in allerengstem Kontakt" mit der Reiseindustrie. "Uns geht es darum, gemeinsam Lösungen für unsere Landsleute zu finden."/sk/DP/nas
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen