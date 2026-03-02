    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP/Regierung

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Urlauber-Rückholung mit Bundeswehr letzte Wahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Reiseveranstalter/Fluglinien primär zuständig.
    • Bundeswehr wirklich letztes Mittel der Wahl ...
    • Auswärtiges Amt hilft und ist in engem Kontakt
    ROUNDUP/Regierung - Urlauber-Rückholung mit Bundeswehr letzte Wahl
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Rückholung der im Nahen Osten gestrandeten deutschen Urlauber sieht die Bundesregierung vorrangig die Reiseveranstalter und Fluglinien in der Pflicht. "Die Bundeswehr ist wirklich das letzte Mittel der Wahl", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in der Bundespressekonferenz in Berlin.

    Das Auswärtige Amt unterstützt die Bundesbürger aber nach Angaben eines Sprechers mit allen Möglichkeiten und steht "in allerengstem Kontakt" mit der Reiseindustrie. "Uns geht es darum, gemeinsam Lösungen für unsere Landsleute zu finden." Der Krisenstab im Auswärtigen Amt habe inzwischen dreimal getagt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    8,40€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,58€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sehr gut ausgebaute Luftverkehrsinfrastruktur in der Region

    Die Region habe eine sehr gut ausgebaute Luftverkehrsinfrastruktur mit vielen Flughäfen und Fluggesellschaften, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Rund um den Iran gebe es befreundete Länder, die eine zivile Ausreise zuließen, wenn der Luftraum offen sei. Es seien jetzt in allererster Linie die Airlines und die Reiseveranstalter zuständig.

    Der Sprecher des Auswärtigen Amts betonte zugleich: "Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor, wie wir eine Ausreise ermöglichen können." Das Auswärtige Amt würde sich auf "vulnerable Personen" konzentrieren, wenn für sie keine anderweitige Hilfe möglich wäre.

    Informationen zur Entwicklung über "Landsleutebriefe"

    Das Auswärtige Amt geht dem Sprecher zufolge von einer mittleren fünfstelligen Zahl von betroffenen Bundesbürgern aus. Die von der Reiseindustrie genannte Zahl von etwa 30.000 Menschen sei "eine einigermaßen verlässliche Größe".

    Über neue Entwicklungen informierten das Auswärtige Amt und die deutschen Auslandsvertretungen in der Region auf ihren Internetseiten und Social-Media-Kanälen sowie mit sogenannten "Landsleutebriefen".

    Dazu sollten sich Betroffene bei der Krisenvorsorgeliste ELEFAND des Auswärtigen Amts anmelden. Wo die Angriffe erfolgten, müsse die Devise lauten, sich an einem sicheren Ort oder in der Nähe eines Schutzraums aufzuhalten, sagte der Sprecher./sk/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 8,55 auf Tradegate (02. März 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -16,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +8,61 %/+22,18 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie im Zusammenhang mit einer möglichen DAX‑Aufnahme: knapper Wettbewerb mit GEA, Verlust von rund 240 Mio. Freefloat‑Marktkapitalisierung, heutige Kursverluste (~‑3%), dünner Handel und Risiko selbstverstärkender Verkäufe, vorgezogene ETF/Fondskäufe, aktive Shorts (z. B. Short bei €9,25), geopolitische Risiken/Ölpreis und Streikrisiken sowie Einschätzungen zur Bewertung (Invest bei €6, früheres Kursziel €9).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Regierung Urlauber-Rückholung mit Bundeswehr letzte Wahl Bei der Rückholung der im Nahen Osten gestrandeten deutschen Urlauber sieht die Bundesregierung vorrangig die Reiseveranstalter und Fluglinien in der Pflicht. "Die Bundeswehr ist wirklich das letzte Mittel der Wahl", sagte ein Sprecher des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     