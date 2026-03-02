    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ROUNDUP/Nach Kauf der Lürssen-Marinefirma

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall steigt in Schiffbau ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall kauft NVL; baut jetzt auch Schiffe
    • NVL: vier Werften, 2.100 Mitarbeiter, 1,3 Mrd.
    • Ziel: Marinesparte wächst auf ca.5Mrd bis 2030
    ROUNDUP/Nach Kauf der Lürssen-Marinefirma - Rheinmetall steigt in Schiffbau ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF/BREMEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall baut künftig auch Schiffe. Der Hersteller von Panzern, Artillerie und Munition gab in Düsseldorf bekannt, dass die Übernahme des Bremer Marineunternehmens NVL abgeschlossen sei. Man habe alle kartellrechtlichen Freigaben erhalten. Verkäufer ist die Bremer Werftengruppe Lürssen, die künftig nur noch Yachten verkauft und sich von ihrer Marinetochter trennt. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

    Das Kürzel NVL steht für Naval Vessels Lürssen, das Unternehmen mit 2100 Beschäftigten hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro angepeilt, circa zehn Prozent davon sollten auf den Betriebsgewinn (Ebit) entfallen. Rheinmetall hat rund 40.000 Beschäftigte, 2025 wollte die Firma deutlich mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz machen - ihre Jahreszahlen publiziert die größte deutsche Waffenschmiede erst Mitte dieses Jahres.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.802,45€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 11,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.516,27€
    Basispreis
    1,73
    Ask
    × 11,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vier Werften wechseln Eigentümer

    Rheinmetall und Lürssen hatten bereits im vergangenen September eine Einigung verkündet. Die kartellrechtliche Freigabe durch verschiedene Behörden zog sich in die Länge. NVL hat neben dem Verwaltungssitz in Bremen vier Werften: Eine ist in Wilhelmshaven (Niedersachsen), zwei sind in Hamburg und eine in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern). NVL baut Schiffe für Deutschlands Marine und die Marine anderer Staaten sowie für Behörden, zum Produktportfolio gehören Fregatten, Korvetten, Patrouillenboote, Versorgungsschiffe und Minenräumer.

    Der neue Eigentümer Rheinmetall möchte das Geschäft mit den Schiffen deutlich ausweiten, der Rüstungskonzern peilt für seine neue Marinesparte eine jährliche Umsatzsteigerung von etwa 30 Prozent an und würde dann im Jahr 2030 auf circa fünf Milliarden Euro kommen. Hiervon wiederum schätzt Rheinmetall, dass drei Milliarden Euro aus Deutschland und zwei Milliarden Euro aus dem Ausland kommen könnten, darunter Italien, Griechenland und die Türkei.

    "Rheinmetall wird künftig zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum ein relevanter Akteur sein und entwickelt sich damit zum Domäne-übergreifenden Systemhaus", sagte Firmenchef Armin Papperger. Es entstehe "ein leistungsfähiger Komplettanbieter für hochmoderne Überwasserschiffe".

    Auch in den USA wittert Rheinmetall gute Geschäfte mit Schiffen, da es dort nicht genug Werftkapazitäten gebe, so die Annahme des Unternehmens. Indonesien, Singapur und Neuseeland sollen ebenfalls Schiffe aus Deutschland kaufen.

    Fürs Militär liegen Milliarden bereit

    Grund für das große Wachstumspotenzial ist die angespannte weltpolitische Situation und die Entschlossenheit der Nato und anderer Staaten, mehr Geld in ihr Militär zu stecken. Deutschland dürfte in den kommenden Jahren Milliarden in sein Heer, seine Luftwaffe und seine Marine stecken. Das Portemonnaie des Bundes sitzt recht locker, da die Ausgaben weitgehend von der Schuldenbremse ausgenommen sind.

    Rheinmetall ist überzeugt, mit NVL einen guten Griff gemacht zu haben. Bei einem Gespräch mit Analysten verwies Konzernchef Armin Papperger im vergangenen Jahr darauf, dass die Konkurrenten TKMS aus Kiel, BAE Maritime aus Großbritannien, Financtiere aus Italien, Naval Group aus Frankreich und Damen Naval aus den Niederlanden weniger profitabel wirtschafteten. Es habe sich eine einzigartige Gelegenheit geboten, die man genutzt habe.

    Ein Branchenkenner, der namentlich nicht genannt werden möchte, sieht die Thyssenkrupp -Tochter TKMS als Verlierer der Transaktion. In der Vergangenheit sei mehrfach versucht worden, eine enge Zusammenarbeit von Lürssen und TKMS herbeizuführen. "Eine Werftenkonsolidierung in Deutschland lag in der Luft - und nun greift ausgerechnet Rheinmetall zu, das bislang gar keine eigene Werft hat."

    Für Rheinmetall sei der Zukauf auch gut, weil es in Verkaufsgesprächen künftig mehr anbieten könne: "Bislang war Rheinmetall mit Waffensystemen und Elektronik nur ein Zulieferer im Marinegeschäft, künftig kann es alles komplett verkaufen, inklusive der Schiffe." Die eigene Schiffskompetenz erleichtere zudem die Entwicklung von Waffen für die hohe See./wdw/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 1.662 auf Tradegate (02. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 76,94 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.078,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +1,77 %/+31,70 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Erwartungen zu Kursverlauf und Bewertung der Rheinmetall‑Aktie: kurzfristig wird die Aktie als Relativgewinner bei geopolitischen Krisen gesehen (aktuelle Indikation ~1.735 €), Trader diskutieren technische Marken (Nachfrage-Range 1.560–1.610 €, CEO‑Kauf bei ~1.572 €) sowie die andauernde Konsolidierung. Fundamental spielen volle Auftragsbücher, der Dänemark‑Auftrag, MGCS‑Unsicherheit, Gewinn‑Guidance und die März‑Zahlen eine Rolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Nach Kauf der Lürssen-Marinefirma Rheinmetall steigt in Schiffbau ein Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall baut künftig auch Schiffe. Der Hersteller von Panzern, Artillerie und Munition gab in Düsseldorf bekannt, dass die Übernahme des Bremer Marineunternehmens NVL abgeschlossen sei. Man habe alle …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     