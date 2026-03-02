Iran-Konflikt spaltet Chemiebranche: Das sind die Gewinner und Verlierer

Besonders in der Chemiebranche zeigt sich eine klare Zweiteilung: Unternehmen mit günstiger Energieversorgung und globaler Marktstellung rücken in den Fokus – energieintensive europäische Schwergewichte geraten hingegen unter Druck.

Die Spannungen mit dem Iran hinterlassen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten. Nicht nur wegen der Ölreserven und der strategische Lage entlang wichtiger Schifffahrtsrouten. Der Iran zählt auch zu den wichtigsten Exporteuren von Harnstoff und Methanol. Sollten Lieferungen ausfallen, dürften die Preise am Weltmarkt kräftig anziehen. Genau hier liegt die Chance für Produzenten außerhalb der Krisenregion.

Profiteure: Düngemittelhersteller mit sicherer Energie

Nutrien gilt als einer der Hauptgewinner. Der kanadische Konzern ist führend bei Kali- und Stickstoffdüngern und würde von steigenden Preisen unmittelbar profitieren. Genauso wie Konkurrent Mosaic, einem großen Produzenten von Phosphat- und Kalidüngern, der stark in Nord- und Südamerika präsent ist.

Auch CF Industries ist gut positioniert. Das US-Unternehmen nutzt vergleichsweise günstiges US-Erdgas – ein klarer Wettbewerbsvorteil, wenn globale Düngemittelpreise steigen.

Yara International wiederum profitiert von höheren Stickstoffpreisen, kämpft aber gleichzeitig mit dem Risiko steigender europäischer Gaspreise.

Verlierer: Europas Chemieriesen mit Gegenwind

Anders sieht es bei energieintensiven Konzernen aus. Die BASF-Aktie reagierte bereits mit Kursverlusten von rund 3 Prozent. Steigende Gaspreise belasten die Kostenstruktur massiv. Hinzu kommen mögliche Störungen wichtiger Handelsrouten Richtung Asien.

Auch Bayer steht im Fokus. Zwar könnten höhere Agrarpreise die Nachfrage stützen, doch Produktions- und Logistikkosten dürften die Margen im Pflanzenschutz drücken.

Von den höheren Kali‑ und Düngemittelpreisen könnte auch für MDAX-Konzern K+S positiv wirken, auch wenn Energie- und Logistikkosten in Europa drücken. Die Aktie liegt zum Wochenstart rund 1,5 Prozent im Plus.

Zu den größten Kursgewinnern zählt am Montag die Aktie von Spezialchemieproduzent Alzchem, die fast 5 Prozent zulegen kann. Das Unternehmen aus dem bayerischen Trostberg produziert Kalkstickstoff (Perlka). Wenn iranische Exporte wegbrechen und die Erdgaspreise (wichtig für die herkömmliche Düngerproduktion) steigen, rücken Spezialdünger wie die von Alzchem stärker in den Fokus.

Spezialwerte: Methanol und Ammoniak

Spannend wird es bei OCI Global. Als bedeutender Methanolproduzent könnte das Unternehmen von Angebotsengpässen deutlich profitieren. Komplexer ist die Lage beim Exporteur von Harnstoff und Ammoniak Fertiglobe. Effiziente Produktion spricht für das Unternehmen – doch das Unternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi dürfte aufgrund der geografischen Nähe zur Krisenregion deutlichen Risiken ausgesetzt sein.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



