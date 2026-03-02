    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNutrien AktievorwärtsNachrichten zu Nutrien

    BASF, K+S, Bayer, Alzchem

    Iran-Konflikt spaltet Chemiebranche: Das sind die Gewinner und Verlierer

    Während Rüstungswerte wie Rheinmetall zulegen, stehen viele Chemietitel unter Druck. Investoren fürchten vor allem eines: eine neue Energiepreis-Welle mit globalen Folgen. Doch es gibt auch Profiteure steigender Preise.

    Iran-Konflikt spaltet Chemiebranche: Das sind die Gewinner und Verlierer
    Die Spannungen mit dem Iran hinterlassen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten. Nicht nur wegen der Ölreserven und der strategische Lage entlang wichtiger Schifffahrtsrouten. Der Iran zählt auch zu den wichtigsten Exporteuren von Harnstoff und Methanol. Sollten Lieferungen ausfallen, dürften die Preise am Weltmarkt kräftig anziehen. Genau hier liegt die Chance für Produzenten außerhalb der Krisenregion.

    Besonders in der Chemiebranche zeigt sich eine klare Zweiteilung: Unternehmen mit günstiger Energieversorgung und globaler Marktstellung rücken in den Fokus – energieintensive europäische Schwergewichte geraten hingegen unter Druck.

    Profiteure: Düngemittelhersteller mit sicherer Energie

    Nutrien gilt als einer der Hauptgewinner. Der kanadische Konzern ist führend bei Kali- und Stickstoffdüngern und würde von steigenden Preisen unmittelbar profitieren. Genauso wie Konkurrent Mosaic, einem großen Produzenten von Phosphat- und Kalidüngern, der stark in Nord- und Südamerika präsent ist. 

    Auch CF Industries ist gut positioniert. Das US-Unternehmen nutzt vergleichsweise günstiges US-Erdgas – ein klarer Wettbewerbsvorteil, wenn globale Düngemittelpreise steigen.

    Yara International wiederum profitiert von höheren Stickstoffpreisen, kämpft aber gleichzeitig mit dem Risiko steigender europäischer Gaspreise.

    Verlierer: Europas Chemieriesen mit Gegenwind

    Anders sieht es bei energieintensiven Konzernen aus. Die BASF-Aktie reagierte bereits mit Kursverlusten von rund 3 Prozent. Steigende Gaspreise belasten die Kostenstruktur massiv. Hinzu kommen mögliche Störungen wichtiger Handelsrouten Richtung Asien.

    Auch Bayer steht im Fokus. Zwar könnten höhere Agrarpreise die Nachfrage stützen, doch Produktions- und Logistikkosten dürften die Margen im Pflanzenschutz drücken.

    Von den höheren Kali‑ und Düngemittelpreisen könnte auch für MDAX-Konzern K+S positiv wirken, auch wenn Energie- und Logistikkosten in Europa drücken. Die Aktie liegt zum Wochenstart rund 1,5 Prozent im Plus.

    Zu den größten Kursgewinnern zählt am Montag die Aktie von Spezialchemieproduzent Alzchem, die fast 5 Prozent zulegen kann. Das Unternehmen aus dem bayerischen Trostberg produziert Kalkstickstoff (Perlka). Wenn iranische Exporte wegbrechen und die Erdgaspreise (wichtig für die herkömmliche Düngerproduktion) steigen, rücken Spezialdünger wie die von Alzchem stärker in den Fokus. 

    Spezialwerte: Methanol und Ammoniak

    Spannend wird es bei OCI Global. Als bedeutender Methanolproduzent könnte das Unternehmen von Angebotsengpässen deutlich profitieren. Komplexer ist die Lage beim Exporteur von Harnstoff und Ammoniak Fertiglobe. Effiziente Produktion spricht für das Unternehmen – doch das Unternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi dürfte aufgrund der geografischen Nähe zur Krisenregion deutlichen Risiken ausgesetzt sein.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Julian Schick
    BASF, K+S, Bayer, Alzchem Iran-Konflikt spaltet Chemiebranche: Das sind die Gewinner und Verlierer Während Rüstungswerte wie Rheinmetall zulegen, stehen viele Chemietitel unter Druck. Investoren fürchten vor allem eines: eine neue Energiepreis-Welle mit globalen Folgen. Doch es gibt auch Profiteure steigender Preise.
