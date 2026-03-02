Aztec bohrt im Gebiet Westside des Projekts Tombstone in Arizona nach Gold und Silber, durchteuft im Rahmen eines 250-m-Step-outs 44,1 m mit 0,86 g/t AuÄq (0,22 g/t Au und 44,6 g/t Ag) und kann die Gebiete Contention und Westside mit einem Abschnitt von 40,2 m mit 1,09 g/t AuÄq (0,99 g/t Au und 6,9 g/t Ag), einschließlich 4,6 m mit 9,86 g/t AuÄq (9,57 g/t Au und 20,4 g/t Ag), verbinden

- Zonen Contention und Westside Anticline mit Oxid-Au/Ag-Mineralisierung durch Step-out-Bohrungen verbunden

- Bohrloch TR25-34 verbindet die Zielgebiete Contention Main und Westside Anticline mit mehreren Mineralisierungszonen, einschließlich eines Abschnitts von 40,2 Metern mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,09 g/t AuÄq (0,99 g/t Au und 6,9 g/t Ag), einschließlich 4,6 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 9,86 g/t AuÄq (9,57 g/t Au und 20,43 g/t Ag).

- Bohrloch TR25-36 durchteufte 44,1 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,86 g/t AuÄq (0,221 g/t Au und 44,64 g/t Ag), einschließlich 6,1 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,72 g/t AuÄq (0,91 g/t Au und 197,4 g/t Ag), endend in der Mineralisierung, die in der Tiefe und in alle Richtungen offen ist.

- Die Bohrlöcher TR25-35 und TR25-36 im Zielgebiet Westside erweiterten die bekannte Mineralisierung um 250 Meter, was auf eine potenzielle Breite der Mineralisierung von 500 Metern mit starken Edelmetallwerten als Step-outs hindeutet.

- Im Bohrprogramm 2025-2026 wurden inzwischen 53 RC-Bohrlöcher niedergebracht, wobei für 13 weitere RC-Bohrlöcher noch die endgültige Analyse aussteht, während die Bohrkampagne fortgesetzt wird.

- Die Tiefkernbohrungen durchteufen eine Skarn- und hydrothermale Brekzienmineralisierung im Zielgebiet Southern NSAMT (die geochemischen Analyseergebnisse stehen noch aus).

Vancouver, Kanada – 2. März 2026 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) („Aztec“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es die Ergebnisse von fünf weiteren Bohrlöchern aus dem Reverse-Circulation-Teil („RC“) seines Bohrprogramms 2025-2026 im Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten Arizonas erhalten hat. Im Rahmen des Bohrprogramms 2025-2026 wurden inzwischen 53 RC- und 5 Kernbohrlöcher abgeschlossen. Die Ergebnisse der letzten 5 RC-Bohrlöcher, die 2025 niedergebracht wurden, werden in dieser Pressemitteilung gemeldet. Die erfolgreiche Bohrung der Step-out-Bohrlöcher im Grubenbereich von Contention hat die Zielzonen Main und South sowie die Zone Main mit den Zielgebieten Westside und Westside Anticline verbunden. Hierbei handelt es sich um wichtige Zusammenlegungen und Erweiterungen der flachen oxidierten Gold-Silber-Mineralisierungszonen des Konzessionsgebiets. Diese starken, breiten und flachen Oxid-Gold-Silber-Abschnitte erweiterten die Au-/Ag-Zone Contention von der nördlichen Grenze des Konzessionsgebiets auf nunmehr über 1 km in N-S-Streichrichtung und ca. 0,4 km Breite in das Gebiet Westside. Die ausstehenden Bohrergebnisse umfassen weitere Bohrziele des Gebiets Westside sowie mehrere Step-out-Ziele, die in den unmittelbaren westlichen und tieferen Erweiterungen der Zone Main Contention gebohrt wurden.

Die Highlights der RC-Bohrungen umfassen die Ziele im südlichen Teil von Contention und von Westside:

- Bohrloch TR25-34 durchteufte 40,2 m mit durchschnittlich 1,09 g/t AuÄq (0,99 g/t Au und 6,9 g/t Ag) einschließlich 4,6 m mit 9,861 g/t AuÄq (9,569 g/t Au und 20,43 g/t Ag) der oxidierten Mineralisierung. Dieses Bohrloch wurde im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets östlich von TC25-03 als Step-out des Gebiets Westside angesetzt. Die darin festgestellte Mineralisierung ist in Richtung Osten mit der Zone Main Contention verbunden. Es wurde bis in eine Tiefe von 243,9 m gebohrt und hat fünf Mineralisierungszonen vom Bohrlochansatz bis zum Ende.

- Bohrloch TR25-36 durchteufte 44,1 m mit durchschnittlich 0,86 g/t AuÄq (0,221 g/t Au und 44,64 g/t Ag), einschließlich 65,3-71,4 m, 6,1 m mit durchschnittlich 3,724 g/t AuÄq (0,905 g/t Au und 197,37 g/t Ag). Dieses Bohrloch wurde 200 m östlich von TR25-35 angesetzt, und die Mineralisierung wurde in den Sedimenten von Bisbee bei 56,2-100,3 m festgestellt. TR25-36 stellt ein bedeutendes Step-out der Zone Main Contention um mehr als 250 m westlich der früheren Bohrungen von 2024 dar.

- RC-Bohrloch TR25-33 durchteufte fünf Mineralisierungszonen einschließlich 42,6 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,452 g/t AuÄq (0,257 g/t Au und 11,5 g/t Ag) der oxidierten Mineralisierung über seine Tiefe von 152 m. Das Bohrloch wurde auf der unabgebauten Landbrücke angesetzt, die die Grenze zwischen den Gruben Contention Main und South darstellt. Zusammen mit TR25-32 definiert und verbindet dieses Bohrloch die Mineralisierung der Zone Contention über ihre bisher identifizierte Länge von mehr als einem Kilometer.

Alle fünf hierin beschriebenen RC-Bohrlöcher durchschnitten eine Ag-Au-Mineralisierung und verbanden Teile der Zielgebiete Contention und Westside miteinander und erweiterten diese nach Westen und in die Tiefe. Die Abschnitte weisen eine breite Kontinuität der Mineralisierung auf. Es handelt sich bei allen angegebenen Abschnittslängen um die scheinbaren Mächtigkeiten der Mineralisierung und nicht die wahren Mächtigkeiten, die auf dem Konzessionsgebiet zwischen 30 und 100 % der scheinbaren Mächtigkeiten liegen.

Simon Dyakowski, CEO von Aztec Minerals, merkte dazu wie folgt an: „Die heutige Bekanntgabe der erfolgreichen Step-out-Bohrungen im Zielgebiet Westside des Konzessionsgebiets Tombstone stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Projekt dar. Die Ende 2025 durchgeführten Bohrungen haben nicht nur die Streichlänge der Zone Main Contention auf über einen Kilometer in Nord-Süd-Richtung erweitert, sondern wir haben nun auch die Breite der Zone North Contention auf über 350 Meter nachgewiesen. Die flache Gold-Silber-Oxid-Mineralisierung, die in Bohrloch TR25-36 festgestellt wurde, erweitert das Zielgebiet noch weiter in Richtung Westen. Mit der Fortsetzung der Bohrung von Step-out-Zielen westlich der Zone Main Contention wächst der Umfang des Projekts weiter, während wir unsere bislang größte Bohrkampagne in dem Projekt fortsetzen, die derzeit auf insgesamt ca. 12.500 Meter kombinierter RC- und Kernbohrungen ausgelegt ist.“

Abbildung 1. Querschnitt von den RC-Bohrlöchern TR25-34 und TR-35 mit Vermerk der Ag- und Au-Untersuchungsergebnisse.

Bohrplan 2025-2026 für Tombstone fertiggestellt und ausstehend

Abbildung 2. Lageplan mit Bohrlochansätzen und Goldäquivalent-Berechnungen aus der Bohrkampagne 2025-2026 im Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona.

Aktuelle Informationen zu den Kernbohrungen

Der Kernbohrteil des Programms wird im Jahr 2026 mit laufenden Bohrungen im 3. tieferen Kernbohrloch TC26-02 fortgesetzt, das auf eine starke NSAMT-Anomalie im Südwesten des Konzessionsgebiets abzielt. Das Bohrloch TC25-04, das auf das große südliche NSAMT-Ziel ausgerichtet war, wurde vor kurzem in einer Tiefe von 831,7 m fertiggestellt, jedoch aufgrund eines Einsturzes oberhalb der geplanten Gesamttiefe von 1000 m abgebrochen. TC25-04 stieß in einer Tiefe von 575 m auf leicht bis mäßig ausgeprägte retrograde Exoskarne im Hornfels der siliziklastischen Untergrundsedimente von Bisbee aus der unteren Kreidezeit, die sich über das gesamte restliche Bohrloch fortsetzten. Die Skarne sind typischerweise durch Epidot und Chlorit mit begleitenden Hämatitverfärbungen gekennzeichnet. Die Skarne werden von mehreren silifizierten hydrothermalen Brekzien-Gängen begleitet, die vereinzelt Qfp-Klasten enthalten und Hinweise auf mögliche „B-Typ“-Porphyr-Adern über diese Mächtigkeit hinweg aufweisen. Die Skarne sind deutlich kompetenteres Gestein als der Hornfels. Die darunter liegenden Kalksteine der paläozoischen Naco-Formation wurden in TC25-04 in einer Tiefe von 783,8 m festgestellt.

Die bisherigen Kernbohrungen haben bestätigt, dass das Zielgebiet NSAMT auf einer geologischen (Skarn-) Anomalie im oberen Teil des Ziels NSAMT basiert. Es war geplant, die Bohrungen in TC25-04 in die Tiefe fortzusetzen, jedoch wurde das Bohrloch aufgrund eines Einsturzes vorzeitig beendet. Das Kernbohrgerät wurde dann zu Bohrloch TC26-01 verlegt, um westlich und unterhalb von TR21-12 zu bohren, aber aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse und der Fertigstellung des RC-Voransatzes für TC26-02 wurde das Kernbohrgerät zu TC26-02 verlegt und führt derzeit Bohrungen in einer Tiefe von 528 m im südwestlichen Ziel NSAMT durch. Auch in TC26-02 wurden vor kurzem Skarnbildung und Sulfide durchteuft. Aztec hat durch NSAMT (Natural-Source Audio-Frequency Magnetotelluric Surveys) -Anomalien bereits mehrere große, starke leitfähige Körper unterhalb des historischen Gold-Silberreviers identifiziert1.

Die fortlaufend erfolgreichen Bohrungen im Gebiet der Grube Contention sind auf Aztecs 3D-Geo- und Untergrundmodell zurückzuführen, das zur Unterstützung einer möglichen Erweiterung des Systems Contention erarbeitet wurde. Das System Contention muss noch in seiner Gesamtheit definiert werden und markiert das Zusammentreffen anderer mineralisierter Zonen wie der Westside Anticline.

Detaillierte Zusammenfassung der wichtigsten Bohrlochergebnisse (siehe nachstehende Tabellen 1 und 2):

- Bohrloch TR25-32 – Wurde nördlich des Zentrums des südlichen Teils des Zielgebiets Contention angesetzt, um den Grand-Central-Teil des Contention-Systems zu untersuchen. Es wurde westlich und bis in eine Tiefe von 225 Metern gebohrt. Das Bohrloch durchteufte zwei Zonen der oxidierten Mineralisierung von 28,9 m bis 47,1 m Tiefe über 18,2 m mit durchschnittlich 0,68 g/t AuÄq (0,28 g/t Au und 27,94 g/t Ag) und dann von 98,8 m bis 158,1 m über 59,3 Meter mit durchschnittlich 0,29 g/t AuÄq (0,16 g/t Au und 8,92 g/t Ag). Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in der Tiefe und in Richtung Westen offen.

- Bohrloch TR25-33 – Wurde angrenzend an TR25-32 am nördlichen Ende des südlichen Teils des Zielgebiets Contention auf der unabgebauten Landbrücke zwischen den beiden Gruben angesetzt, um den Grand-Central-Teil des Contention-Systems zu untersuchen. Es wurde westlich und bis in eine Tiefe von 152 Metern gebohrt. Das Bohrloch durchteufte fünf Zonen der oxidierten Mineralisierung über insgesamt 103,4 m von der Oberfläche bis zum Ende. Es handelt sich um die Abschnitte: 0-9,1 m, 9,1 m mit durchschnittlich 0,152 g/t AuÄq (0,091 g/t Au und 4,25 g/t Ag); 18,2-42,5 m, 24,3 m mit durchschnittlich 0,794 g/t AuÄq (0,25 g/t Au und 38,06 g/t Ag); 62,3-83,6 m, 21,3 m mit durchschnittlich 0,356 g/t AuÄq (0,178 g/t Au und 12,48 g/t Ag); 98,8-100,3 m, 6,1 m mit durchschnittlich 0,561 g/t AuÄq (0,511 g/t Au und 3,48 g/t Ag); und 109,4-152 m, 42,6 m mit durchschnittlich 0,452 g/t AuÄq (0,257 g/t Au und 11,5 g/t Ag). Das Bohrloch endet in der Mineralisierung, ist in der Tiefe und in Richtung Westen offen.

- Bohrloch TR25-34 – Wurde im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets nördlich von TC25-03 als Step-out der darin festgestellten Mineralisierung und zur Verbindung mit der Mineralisierung der Zone Main Contention im Osten angesetzt. Es wurde bis in eine Tiefe von 243,9 m gebohrt und hat fünf Mineralisierungszonen vom Bohrlochansatz bis zum Ende. Es handelt sich um die Abschnitte: 0-7,6 m, 7,6 m mit durchschnittlich 0,407 g/t AuÄq (0,14 g/t Au und 18,7 g/t Ag); 35,0-41,1 m, 6,1 m mit durchschnittlich 0,222 g/t AuÄq (0,047 g/t Au und 12,22 g/t Ag); 123,1-129,2 m, 6,1 m mit durchschnittlich 0,121 g/t AuÄq (0,075 g/t Au und 3,2 g/t Ag); 139,8-190 m, 40,2 m mit durchschnittlich 1,092 g/t AuÄq (0,994 g/t Au und 6,9 g/t Ag), einschließlich 173,7-176,3 m, 4,6 m mit durchschnittlich 9,861 g/t AuÄq (9,569 g/t Au und 20,43 g/t Ag); und 212,8-235,6 m, 22,8 m mit durchschnittlich 0,116 g/t AuÄq (0,055 g/t Au und 4,27 g/t Ag). Das Bohrloch endet nahe der Mineralisierung und ist in der Tiefe und in Richtung Westen, Süden und Norden offen.

- Bohrloch TR25-35 – Wurde im Gebiet Westside westlich von TC25-03 angesetzt und in Richtung Osten gebohrt, um die Mineralisierung der Westside Anticline zu testen. Es wurde bis in eine Tiefe von 206,7 Metern gebohrt. Das Bohrloch durchteufte zwei Zonen der oxidierten Mineralisierung. Es handelt sich um die Abschnitte: 0-13,7 m, 13,7 m mit durchschnittlich 0,257 g/t AuÄq (0,156 g/t Au und 7,13 g/t Ag); und 92,7-191,5 m, 98,8 m mit durchschnittlich 0,232 g/t AuÄq (0,113 g/t Au und 8,32 g/t Ag). Das Bohrloch endet nahe der Mineralisierung und ist in der Tiefe und in Richtung Westen, Süden und Norden offen.

- Bohrloch TR25-36 – Wurde im Gebiet Westside westlich von TC25-03 angesetzt und in Richtung Osten gebohrt, um die Mineralisierung des Gangs Westside Boss zu testen. Es wurde bis in eine Tiefe von 146 Metern gebohrt. Das Bohrloch durchteufte eine Zone der oxidierten Mineralisierung und grenzte den Gang Boss als Mineralisierungsfokus ein. Es handelt sich um den Abschnitt: 56,2-100,3 m 44,1 m mit durchschnittlich 0,86 g/t AuÄq (0,221 g/t Au und 44,64 g/t Ag), einschließlich 65,3-71,4 m, 6,1 m mit durchschnittlich 3,724 g/t AuÄq (0,905 g/t Au und 197,37 g/t Ag). Das Bohrloch endete in der Mineralisierung und lässt die Mineralisierung in die Tiefe und in alle Richtungen offen.

Ansichten der Bohrabschnitte hier:

Link zu Querschnittansicht Bohrloch TR25-32

Link zu Querschnittansicht Bohrloch TR25-33

Link zu Querschnittansicht Bohrlöcher TR25-34 und 35

Link zu Querschnittansicht Bohrloch TR25-36

Tabelle 1A: Aktuelle Ergebnisse der Bohrungen

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m)* Au (g/t) Ag (g/t) AgAu-Äq (g/t)(1) Bemerkungen TR25-32 28,9 47,1 18,2 0,28 27,94 0,68 North Grand Central Grubentest 98,8 158,1 59,3 0,16 8,92 0,29 TR25-33 0,0 9,1 9,1 0,091 4,25 0,152 Pit Land Bridge Test 18,2 42,5 24,3 0,25 38,06 0,794 Zieltiefe in Mineralisierung 62,3 83,6 21,3 0,178 12,48 0,356 Tunnel bei 111 bis 112,5 m und 146 bis 149 m 98,8 100,3 6,1 0,511 3,48 0,561 109,4 152 42,6 0,257 11,5 0,452 TR25-34 0,0 7,6 7,6 0,14 18,7 0,407 Westside Anticline/AZ Queen Test 35,0 41,1 6,1 0,047 12,22 0,222 Zieltiefe nahe Mineralisierung 123,1 129,2 6,1 0,075 3,2 0,121 139,8 190 40,2 0,994 6,9 1,092 einschließlich: 173,7 176,3 4,6 9,569 20,43 9,861 212,8 235,6 22,8 0,055 4,27 0,116 TR25-35 0,0 13,7 13,7 0,156 7,13 0,257 Westside Antiklinale Test 92,7 191,5 98,8 0,113 8,32 0,232 Zieltiefe in Mineralisierung TR25-36 56,2 100,3 44,1 0,221 44,64 0,859 Westside, Boss Dike-Test Tunnel bei 57,8 – 59,3 m einschließlich: 65,3 71,4 6,1 0,905 197,37 3,724 Zieltiefe in Mineralisierung

Anmerkung 1: Gold- und Silberäquivalente werden anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 70:1 für seit November 2025 gemeldete Bohrlöcher, von 90:1 für Bohrlöcher aus dem Jahr 2025 vor November, von 80:1 für Bohrlöcher aus den Jahren 2023 und 2024 und von 70:1 für Bohrlöcher aus dem Jahr 2021 berechnet.

Die 52 RC-Bohrlöcher, die bislang im Rahmen des aktuellen Programms 2025/2026 niedergebracht wurden, bilden hauptsächlich ein „Fächerraster“, das im Gebiet Contention seit 2020 abgebohrt wird. Die meisten der RC-Bohrlöcher dienen der Prüfung von Erweiterungen an den westlichen und östlichen Grenzen, den südlichen Erweiterungen und unter der nach Norden verlaufenden Hauptzielzone Contention, die die historische Grube unter Tage und den offenen Tagebau Contention enthält. Mehrere RC-Bohrlöcher untersuchten Ziele im Gebiet Westside an dem projizierten Schnittpunkt von Antiklinalen, Gängen und Spaltenadern unter mineralisierten Aufschlüssen und historischen Schächten. Das Bohrprogramm hat weiterhin in der Tiefe und horizontal ausgiebig oxidierte und hämatitreiche, silifizierte hydrothermale Brekzien identifiziert, bestehend aus Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und klastischen Sedimentfragmenten der Bisbee Group, typisch für das in der Vergangenheit in der Mine Contention gewonnene Material.

Weitere Mineralisierungsarten werden durch die aktuellen Bohrungen umrissen: Manganverdrängung in Kalksteinformationen und Skarn, Quarzadern, oxidierte Sulfidrelikte wie Versprengungen, Silifizierung von alteriertem Hornfelsen, Quarz-Feldspat-Porphyren und hydrothermalen Brekzien. Aus dem Programm 2025 war TR25-09 das tiefste RC-Bohrloch, es hat eine Neigung von -60 Grad und wurde bis in eine Tiefe von 274,4 m (237,7 m vertikal) niedergebracht. Es verblieb über fast die gesamte Länge in mineralisiertem und oxidiertem Gestein.

Die Bohrergebnisse zeigten, dass die Mineralisierung im Gebiet Contention weiterhin in der Tiefe offen ist und das Mineralisierungsvolumen expandiert.

RC- und Kernbohrprogramm 2025/2026

Das RC-Bohrprogramm richtet sich auf oberflächennahe Zonen der Oberflächenexploration und geologischer 3D-Modellierung, die Aussicht auf mächtige Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung versprechen, mit Vorbohrungen zur Prüfung tieferer CRD-Ziele. Das Bohrprogramm hat im Jahr 2025 insgesamt 40 RC-Bohrungen und RC-Vorbohrungen abgeschlossen sowie seit Beginn des Jahres 2026 weitere 13 RC-Bohrungen und RC-Vorbohrungen. Der Schwerpunkt lag auf der Erprobung der Hauptzone Contention und die südlichen Erweiterungen als Step-Out-Ziele und auf Gebiete im Westside-Bereich als erste Bohrziele konzentrieren. Die Ergebnisse aus den ersten 40 Bohrlöchern wurden mittlerweile bekannt gegeben. Erste Analyseergebnisse validieren das Oxid-Gold-Silber-Umfeld wie im geologischen Explorationsmodell von Aztec beschrieben. Fünf Kernbohrlöcher (TC25-01, 02, 03, 04 und TC26-1) wurden abgeschlossen, ein weiteres (TC25-02) wird derzeit vorangetrieben (528 m), um das südwestliche Ziel AMT zu untersuchen.

Die Hauptziele des Bohrprogramms 2025 waren: Expansion der bekannten Mineralisierung, horizontal nach Westen, Norden und Süden, entlang des Einfallens über die in den Jahren 2020-24 von Aztec in der Grube Contention niedergebrachten Bohrlöcher hinaus, mit Step-Outs zur Erweiterung der dort entdeckten oberflächennahen, mächtigen großflächigen Gold-Silber-Mineralisierung; die Prüfung der ersten tiefen CRD-Ziele durch Kernbohrungen und die Exploration neuer, im Gebiet Westside identifizierter Ziele durch erste Bohrungen.

Tabelle 1B: Zuvor gemeldete Ergebnisse für Tombstone im Jahr 2025

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m*) Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (1) (g/t) Bemerkungen TR25-01 182.9 Keine Ergebnisse mit Werten von Interesse TC25-01PC 105,1 128,0 22,9 0,18 23,0 39,4 TR25-02a 73,1 135,6 62,5 0,24 19,4 40,7 TR25-02 68,6 97,5 29,0 0,19 10,4 27,6 123,4 158,5 35,1 0,05 8,7 11,8 182,9 192,0 9,1 0,08 5,4 12,9 TR25-03 67,0 117,3 50,3 0,41 53,0 89,7 Including: 88,4 94,5 6,1 2,26 253,0 456,6 TR25-04 185,4 188,5 3,04 0,11 27,05 37,17 196,1 199,1 3,04 0,18 6,15 22,35 TR25-05 3,04 50,2 47,1 0,55 36,36 85,46 Including: 19,8 24,3 4,6 3,91 238,73 590,42 TR25-06 35,0 44,1 9,1 0,14 13,95 26,13 76,0 104,9 28,9 1,99 70,83 250,22 Strosse auf 6 m Including: 83,6 86,6 3,0 17,7 556,5 2149,5 112,5 135,3 22,8 0,07 5,06 11,38 TR25-07 42,6 56,2 13,7 0,14 10,37 22,64 68,4 79,0 10,6 0,15 3,80 17,45 103,4 121,6 18,2 0,07 2,92 9,31 171,8 212,8 41,0 0,12 5,39 15,89 TR25-08 48,6 60,8 12,2 0,68 94,47 155,78 47,1 121,6 74,5 0,18 19,85 36,45 156,6 188,5 31,9 0,09 6,04 13,72 TR25-09 12,1 24,3 12,2 0,017 9,49 15,24 51,7 85,1 33,4 0,312 12,1 33,92 109,4 273,6 164,2 0,014 7,31 16,74 Zieltiefe in Mineralisierung erreicht TR25-10 0,0 72,9 72,9 0,192 14,92 28,37 Including: 21,3 31,9 10,6 0,485 36,71 70,65 TR25-11 0 88,2 88,2 0,033 11,2 13,53 107,9 115,5 7,6 0,453 2,78 34,49 TR25-12 0 6,1 6,1 0,041 15,1 17,94 72,9 112,5 39,5 0,023 6,06 7,87 153,5 162,6 9,1 0,043 4,03 7,04 TR25-13 155,0 167,2 12,2 0,045 11,78 14,92 TR25-14 21,3 109,4 86,6 0,214 23,19 38,17 Including: 36,5 51,7 15,2 0,811 61,68 118,42 124,6 133,7 9,1 0,032 8,38 10,6 TR25-15 0 27,4 27,4 0,78 12,37 17,83 85,1 104,9 19,7 0,041 7,07 9,96 TR25-16 16,7 66,9 50,2 0,72 50,76 92,39 Strosse auf 6,7 m 152 161,1 9,1 0,921 32,27 96,73 TR25-17A 12,2 22,8 18,2 1,00 10,96 80,95 Am Boden der Strosse TR25-17 9,1 66,9 57,8 5,16 39,12 400,10 Including: 16,7 21,8 4,6 58,5 173,13 4268,13 174,8 197,6 22,8 0,323 8,25 30,84 TR25-18 22,8 31,9 9,1 0,245 48,67 65,81 TR25-19 0,0 16,7 16,7 0,057 7,94 11,95 TR25-20 Keine Ergebnisse mit Werten von Interesse TR25-21 83,6 91,2 7,6 0,143 16,2 26,21 100,3 126,1 25,8 0,112 15,73 23,53 Hohlraum von 114-115,5 m TR25-22 16,7 21,3 4,6 0,083 4,43 10,22 60,8 69,9 9,1 0,067 6,23 10,96 TR25-23 0,0 16,7 16,7 0,161 7,25 18,56 22,8 30,4 7,6 0,112 12,48 20,33 118,6 129,2 10,6 0,03 5,07 7,15 TR25-24 0,0 152,4 152,4 0,236 19,81 36,32 Hohlraum von 28,9-38,9 m Including: 3,0 13,6 10,6 1,871 81,41 212,35 50,1 54,7 4,6 1,197 92,8 176,57 TR25-25 0,0 6,1 6,1 0,186 11,5 25,56 36,5 48,7 12,2 0,042 5,39 8,32 111,0 159,6 48,6 0,106 6,79 14,19 3 Hohlräume von 114-115,5 m, 124,6-126,1, 147,4-149 171,8 203,7 31,9 0,139 8,65 18,36 225,0 247,8 22,8 0,192 15,15 28,6 TR25-26 0,0 48,6 48,6 1,06 58,93 133,13 130,7 141,3 10,6 0,061 4,06 8,34 *Endgültige Ergebnisse wurden am 7. Januar 2026 bekannt gegeben, vorläufige Ergebnisse am 4. November 2025. TR25-27 0.0 51.7 51.7 0.427 42.87 72.74 Hohlraum von 22,8-25,8 m 62.3 86.6 24.3 0.332 85.94 109.15 Hohlraum von 74,5-79,0 m TR25-28 0.0 62.3 62.3 0.18 28.69 41.26 Hohlraum vom 36,5-38,0m 97.3 112.5 15.2 0.037 11.15 13.71 TR25-29 0.0 13.7 13.7 0.059 6.2 10.36 115.5 141.3 25.8 0.616 68.07 111.22 TR25-30 112.5 121.6 9.1 0.027 13.65 15.55 TR25-31 0.0 25.8 25.8 0.051 13.48 17.05 94.2 138.3 44.1 1.161 77.7 158.97 Hohlraum von 95,7-98,8 m Including: 126.2 129.2 3.0 7.504 465.5 990.78

Anmerkung 1: Gold- und Silberäquivalente werden anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 70:1 für seit November 2025 gemeldete Bohrlöcher (TR25-25), 90:1 im Jahr 2025 vor November, 80:1 in den Jahren 2023 und 2024 und 70:1 im Jahr 2021 berechnet.

Tabelle 2 – Bohrlochkoordinaten

Bohrloch UTM East UTM North Azimut Neigung Gesamttiefe (m) TC25-01PC 588540 3507254 82 65 182,9* TC25-01 588540 3507254 82 65 190,5/373,4 TD TR25-02a 588721 3507513 120 65 158,5* TC25-02 588716 3507534 125 60 84,7/348,4 TD TR25-01 588618 3507105 106 60 189,0 TR25-02 588722 3507589 140 75 193,6 TR25-03 588721 3507586 140 50 152,4 TR25-04 588524 3507933 120 60 201,2 TR25-05 588826 3507637 90 60 164,6 TR25-06 588825 3507637 0 90 170,7 TR25-07 588647 3507948 105 60 225,6 TR25-08 588639 3507848 105 65 193,5 TR25-09 588636 3507894 105 60 274,4 TR25-10 588833 3507673 90 45 79,3 TR25-11 588831 3507673 90 70 137,2 TR25-12 588793 3507599 104 65 137,2 TR25-13 588681 3507534 104 65 193,6 TR25-14 588792 3507753 115 50 134,1 TR25-15 588793 3507572 105 65 152,4 TR25-16 588859 3507946 104 63 195,1 TR25-17a 588872 3507989 105 65 30,4 TR25-17 588874 3507992 104 65 192,0 TR25-18 588427 3507861 104 60 182,4 TR25-19 588414 3507712 90 60 158,1 TR25-20 588403 3507710 90 75 182,4 TR25-21 588571 3508197 230 80 194,5 TR25-22 588772 3507516 75 60 152,0 TR25-23 588769 3507516 75 80 205,2 TR25-24 588776 3507517 255 77 155,0 TR25-25 588671 3508000 105 65 252,3 TR25-26 588879 3508028 105 55 182,4 TR25-27 588707 3507341 340 45 58 TR25-28 588708 3507340 340 66 170 TR25-29 588685 3507243 285 45 127 TR25-30 588653 3507203 285 52 135 TR25-31 588689 3507284 285 45 117 TC25-03 588662 3508034 45 85 507,4/690,9 TD TR25-32 588746 3507408 420 45 225 TR25-33 588774 3507462 300 45 152 TR25-34 588698 3508036 105 70 243,9 TR25-04PC 588856 3507422 120 75 91,5* TC25-04 588856 3507422 120 75 740,2/831,7 TD TR25-35 588616 3508058 106 80 206,7 TR25-36 588450 3508122 110 75 146

*Bohrlöcher sind Vorbohrungen für Tiefenkernbohrungen im Jahr 2025.

Bohrproben werden alle 1,52 Meter aus RC-Fragmenten und alle 1,5 Meter aus Sägematerial der Kernbohrlöcher genommen. Die Proben werden durch Bureau Veritas auf Gold geprüft, mit einer 30-Gramm-Probe unter Verwendung der Methode FA430, gefolgt von MA300. Bureau Veritas ist unabhängig vom Unternehmen und von der qualifizierten Person. Gegebenenfalls vorhandene Überschreitungen werden mit MA370 oder FA530 analysiert. Das Unternehmen setzt bei seinen Explorationsprobenahmeprogrammen standardmäßig Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren als Teil seiner Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren ein. Die Proben und ihre Entnahme werden durch ein branchenübliches QAQC-Programm kontrolliert, das alle Bohrlöcher mit zertifizierten Leerproben, Standards und Duplikaten umfasst. Die Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse in das Labor Bureau Veritas Minerals in Hermosillo, Mexiko, gebracht. Die QAQC für die Bohrprogramme wurde bewertet und für gut befunden.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel der derzeitigen Bohrungen ist die weitere Prüfung der oberflächennahen, großflächigen, potenziell auswaschbaren, mesothermalen Gold-Silber-Oxid-Mineralisierung neben und unter der früher aktiven Grube Contention durch Step-Out-Bohrungen. Künftige Bohrungen sollen auf die weitere Untersuchung der Ergebnisse des derzeitigen Programms ausgerichtet werden. Mögliche Ziele könnten das Streichen und die Erweiterungen der oberflächennahen Oxid-Mineralisierung in die Tiefe enthalten und sich entlang dieser Trends tiefer in die Sulfidzone bewegen, da in der Vergangenheit bedeutende Produktion in Tiefen von 300 Metern erfolgte*2.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold- und mesothermale Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen und 250.000 Unzen Gold geschätzt. *2

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Wirtsgesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) befindet sich die Formation Bisbee unterhalb einer etwa zwei Kilometer dicken Schicht derselben Karbonatgesteinsformationen aus dem Paläozoikum, die auch die 110 Mio.-t-Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermosa-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen. *3

Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probennahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

Berufung eines Director of Communications

Aztec gibt außerdem bekannt, dass es Adam Buchanan (über seine zu 100 % eigene und beherrschte Holdinggesellschaft in B.C.) (der „Berater”) gemäß einem Beratungsvertrag vom 15. Februar 2026 (der „Vertrag”) zum Director of Communications berufen hat. Herr Buchanan verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Kapitalmärkte, Ressourcenerschließung und Investor Relations, die er sich durch mehr als 12 Jahre Erfahrung im Rohstoffsektor angeeignet hat. Er schloss sein Studium an der Simon Fraser University mit einem Bachelor of Arts ab und absolvierte Kurse am Canadian Securities Institute.

Der Berater wird mit dem CEO zusammenarbeiten, um eine Strategie für die Unternehmenskommunikation zu entwickeln und umzusetzen. Der Berater wird außerdem eine Marketing- und Kommunikationsstrategie entwickeln und das Unternehmen drei Monate lang bei deren Umsetzung unterstützen. Bestimmte Dienstleistungen, die der Berater im Rahmen des Vertrags zu erbringen hat, stellen Investor-Relations-Aktivitäten im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange dar. Gemäß dem Vertrag erhält der Berater während der dreimonatigen Laufzeit ein monatliches Beratungshonorar in Höhe von 5.000 $ zuzüglich anfallender Steuern und 250.000 Aktienoptionen zu den vom Unternehmen festgelegten Terminen und Bedingungen.

Nach Kenntnis des Unternehmens hält der Berater zum heutigen Datum keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in einer unabhängigen Beziehung zum Unternehmen. Der Vertrag unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

- Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (33) und nicht patentierten (73) Schürfrechten (663 Hektar bzw. 1.639 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, großartiger Infrastruktur, einer nahegelegenen Stadt, Straßenanbindung, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom.

- Die historische Silberregion*2 produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

- Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-25 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

- Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Krater-Ringstruktur durchschneiden.

*Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden.

Quellennachweis:

1 – “Zonge International, AMT Survey, Tombstone Project, Cochise County, AZ, Data Acquisition and Processing Report, Prepared for Aztec Minerals, 18 May 2020, Zonge Job #20013”

2 – Greeley, Michael N., “A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area”, Juni 1984

3 - M3 Engineering and Technology Corp., “Hermosa Project N.I. 43-101F1 Pre-Feasibility Study”, Januar 2014

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allen David Heyl, B.Sc., CPG – AIPG No. 11277, VP Exploration von Aztec, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Heyl hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

„Simon Dyakowski“

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals – Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Dyakowski, President & CEO, Direktor

Tel: (604) 685-9770

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: info@aztecminerals.com

Website: www.aztecminerals.com

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem den Abschluss laufender und geplanter Arbeiten, Aussagen in Bezug auf die Weiterentwicklung des Projekts Tombstone, Bohr- und Probenahmeergebnisse, einschließlich zusätzlicher potenzieller Arbeiten und deren Ergebnisse, die Pläne des Unternehmens für sein Projekt Tombstone, das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralisierung auf dem Projekt Tombstone, erwartete Ergebnisse und Resultate, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten betreffen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Metallpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Annahmen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, sowie jenen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder einzuholen, das Versäumnis, die Akzeptanz der Kommunen (einschließlich der First Nations) zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, der Rückgang des Preises von Gold, Silber und anderen Metallen, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

