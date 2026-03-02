BARCLAYS stuft IAG Pence auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg nannte am Freitagabend einige Themen, die er beim Management der Airline-Holding im Nachgang der Bilanz ansprechen will./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 4,574EUR auf Tradegate (02. März 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
