Gegen teure Glasfaser: Vodafone setzt auf Amazon-Satelliten

Zunächst soll Amazon Leo in Deutschland und weiteren europäischen Ländern eingesetzt werden. In einem zweiten Schritt will Vodafone die Technologie über seine Tochtergesellschaft Vodacom in Afrika einführen. Das Unternehmen bezeichnet die Zusammenarbeit als wichtigen strategischen Schritt für den Netzausbau.

Der Telekomkonzern Vodafone hat eine Partnerschaft mit Amazons Low-Earth-Orbit-Satellitennetz Leo angekündigt, wie Reuters berichtete. Das Unternehmen plant, damit Mobilfunkmasten in schwer zugänglichen Regionen Europas und Afrikas zu verbinden. Vodafone betont, dass die Lösung teure Glasfaserinstallationen ersetzen soll und gleichzeitig die Versorgung in entlegenen Gebieten verbessert.

Hohe Kapazitäten durch Amazon Leo

Amazon Leo verfügt aktuell über mehr als 200 Satelliten im Orbit. Weitere Hunderte sind bereits gebaut und startbereit. Vodafone sieht darin eine Möglichkeit, Mobilfunkbasisstationen auch in schwer erreichbaren Gebieten effizient miteinander zu verbinden. Durch die Satelliten können die Netze in Regionen ohne Glasfaseranbindung leistungsfähig ausgebaut werden.

Perspektive für Kundenverbindungen

Darüber hinaus plant Vodafone, Satellitenverbindungen künftig auch seinen Kunden anzubieten. Dazu arbeitet der Konzern mit AST SpaceMobile zusammen. Einen offiziellen Starttermin für die Dienste gibt es noch nicht. Experten gehen jedoch davon aus, dass diese Technologie den Zugang zu 4G- und 5G-Diensten in entlegenen Regionen deutlich erleichtern könnte.

Vodafones Schritt zeigt, wie Mobilfunkanbieter zunehmend auf Satelliten setzen, um traditionelle Infrastrukturengpässe zu umgehen. Die Kombination aus terrestrischem Netz und Satellitenverbindungen könnte die Versorgung in Europa und Afrika langfristig revolutionieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion