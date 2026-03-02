    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Wirtschaft

    SAP baut Vorstand um

    Foto: SAP (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Im Vorstand des Softwareherstellers SAP steht offenbar einmal mehr ein Umbruch an. Thomas Saueressig, der den Kundenservice leitet, soll künftig zusätzlich die Verantwortung für den Vertrieb übernehmen, berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf mehrere Personen, die mit der Sache vertraut sind. Der Dax-Konzern kommentierte die Personalie nicht.

    Saueressig gehört seit 2019 dem SAP-Vorstand an. Zunächst leitete der Wirtschaftsinformatiker die Produktentwicklung. 2024 übernahm er den Bereich "Customer Services & Delivery", der für die Einführung und Nutzung von Cloudprodukten in Unternehmen verantwortlich war - dieser wurde aus dem Vertrieb ausgegliedert. Nun wird er für sämtlichen kundenseitigen Aktivitäten verantwortlich sein.

    Mit dem Schritt will SAP dem Vernehmen nach Vorstandschef Christian Klein entlasten. Seit dem Abschied des damaligen Vertriebsvorstands Scott Russell im Sommer 2024 ist er im Top-Management für den Vertrieb verantwortlich - operativ leiten Manos Raptopoulos und Jan Gilg das Geschäft. Einen eigenen Vorstandsbereich für den Vertrieb gab es zuletzt nicht.


    Verfasst von Redaktion dts
