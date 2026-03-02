Wirtschaft
SAP baut Vorstand um
Foto: SAP (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Im Vorstand des Softwareherstellers SAP steht offenbar einmal mehr ein Umbruch an. Thomas Saueressig, der den Kundenservice leitet, soll künftig zusätzlich die Verantwortung für den Vertrieb übernehmen, berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf mehrere Personen, die mit der Sache vertraut sind. Der Dax-Konzern kommentierte die Personalie nicht.
Saueressig gehört seit 2019 dem SAP-Vorstand an. Zunächst leitete der Wirtschaftsinformatiker die Produktentwicklung. 2024 übernahm er den Bereich "Customer Services & Delivery", der für die Einführung und Nutzung von Cloudprodukten in Unternehmen verantwortlich war - dieser wurde aus dem Vertrieb ausgegliedert. Nun wird er für sämtlichen kundenseitigen Aktivitäten verantwortlich sein.
Mit dem Schritt will SAP dem Vernehmen nach Vorstandschef Christian Klein entlasten. Seit dem Abschied des damaligen Vertriebsvorstands Scott Russell im Sommer 2024 ist er im Top-Management für den Vertrieb verantwortlich - operativ leiten Manos Raptopoulos und Jan Gilg das Geschäft. Einen eigenen Vorstandsbereich für den Vertrieb gab es zuletzt nicht.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von SAP: Diskussionen über verschobene 4HANA-Umstiege, Unsicherheit zur Trendrichtung, Hinweise auf möglichen Boden durch hohes Software-ETF-Volumen, technische Analyse mit Basis 165–170 EUR, kritischem Tief 159,6–162 EUR, Trigger/Widerstand 176–180 EUR (Breakout über 180 EUR bullisch, SL ~164 EUR). Erwähnt werden Quartalszahlen/Markteinflüsse und AI-Debatten; vereinzelte Erwartungen an einen Retest 150 EUR.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
silverfreaky2 schrieb 24.02.26, 07:51
KI Hype gefaehrlich.Die investierten Summen sind gigantisch.Die Gewinne geben das nicht her.
Spaeter vielleicht mal.Jetzt lasse ich die Finger davon.
SAP hat einen Burggraben.Die kann man nicht einfach ersetzten.Laufende teure Anwendungen und ziemlich speziell.
WinstonWolf92FS schrieb 04.02.26, 12:54
Alleine aus dem Grund wird das nix mit nem KI Tool das z.B. SAP oder die ganze IT ersetzen soll ;-)...Hochsensible Geschäftsdaten alleine US-Anbietern anzuvertrauen ist rechtlich riskant, da US-Gesetze staatlichen Zugriff erlauben und dies mit europäischen Datenschutz- und Geheimhaltungsanforderungen kollidieren kann. Btw SAP hat ne eigen KI nennt sich ua SAP Business AI...mitdiskutieren »
SAP bietet eine zentrale KI-Plattform namens „SAP Business AI“:
Sie ist für Unternehmen gedacht und nutzt alle Geschäftsdaten im SAP-System.
KI-gestützte Agenten und Assistenten können:
Geschäftsprozesse automatisieren
Daten analysieren
Anwendern proaktiv helfen
Der KI-Assistent Joule zählt zu den wichtigsten Modulen.
Joule ist ein eigenes generatives KI-Werkzeug von SAP, das z. B. Fragen in natürlicher Sprache beantworten kann oder hilft, Daten und Prozesse zu verstehen.
Es wird direkt in SAP-Anwendungen eingebettet, nicht als reiner Chatbot für Endnutzer wie ChatGPT.
SAP hat auch eine „AI-Foundation“ inkl. „AI Core“ auf seiner Business Technology Platform:
Diese Bausteine ermöglichen es Unternehmen, eigene KI-Anwendungen aufzubauen oder KI-Modelle in Geschäftslösungen einzubetten.
SAP nutzt zusätzlich externe KI-Modelle (z. B. von Cohere, Mistral, OpenAI) im Rahmen seiner Plattform-Strategie
stay calm
Piratier schrieb 04.02.26, 11:20
Heute wird es dargestellt, als stünden herkömmliche Softwarefirmen wie SAP vor dem Abgrund, weil ihr Geschäftsmodel durch moderne KI-Anwendungen überholt sei. Dabei wird gerade jetzt an erster Stelle Anthropic genannt, dessen KI-Entwicklungen das Zeug hätten, den Markt zu revolutionieren und die alten Firmen vom Thron zu stoßen, wie es seinerzeit das Smartphone mit Nokia getan hat.
Bei der sich jetzt breitmachenden Panik wird vor allem zweierlei übersehen. Erstens, dass SAP selber KI-Anwendungen in seine Software integriert, und zweitens, dass SAP ein europäisches Unternehmen ist, was eine sehr erhebliche Rolle spielt, wenn man in Betracht zieht, dass heute die Vorbehalte, seine Firmeninterna in den USA verarbeiten zu lassen, größer sind denn je. Anthropic ist nun sicher ein Unternehmen, deren Direktoren mit hehren Zielen (unter anderem dem der Gemeinnützigkeit und zuverlässiger Datensicherheit) an den Start gegangen sind, aber zum einen gibt es keine Garantie, dass dies so bleibt, und zum anderen ist es nun einmal ein in den USA angesiedeltes Unternehmen. Die Rolle des Long-Term-Benefit-Trusts zum Beispiel, das die Einhaltung dieser Ziele kontrollieren soll, ist so eindeutig nicht und wird in den USA durchaus kontrovers diskutiert, insbesonders die Frage, wie sich dieses Kontrollgremium gegen die auf vorrangig und verständlicherweise wohl auf Profit gerichteten Interessen der Aktionäre behaupten wird. Dabei wiederum ist zu bedenken, dass einerseits ein Börsengang von Anthropic wohl geplant ist, aber noch bevorsteht. Es lässt sich also überhaupt nicht sagen, wie die zukünftige Aktionärsstruktur aussehen wird. Was sich aber sagen lässt, ist, dass entweder durch Aufträge und Zahlungen amerikanischer Großkonzerne an Anthropic aber auch durch personelle Verbindungen in politische Zirkel schon jetzt unübersehbare Verbindungen bestehen, von denen sich nicht vorhersagen lässt, ob oder wann diese in Abhängigkeiten umschlagen.
Ich denke, dass es kein größeres, europäisches Unternehmen geben wird, dass eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wie SAP, auf das man sich schon über lange Zeit verlassen konnte und das - nicht zu vergessen - erkennbar auch an neuen Entwicklungen teilhat, selbst welche in Gang setzt und diese implementiert, aufkündigt, um zu einem US-amerikanischen Anthropic überzulaufen, das ohne Frage tolle KI-Lösungen bereitstellt, wo aber die Frage völlig offen ist, wohin die Reise dieses Unternehmens noch gehen wird.
