    Israels Verteidigungsminister

    Iranisches Volk soll Regierung stürzen

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz setzt auf einen Umsturz der Führung im Iran durch die Bevölkerung. Es sei das angestrebte Ergebnis, "dass das iranische Volk in der Lage sein wird, dieses Regime für sich selbst zu beseitigen, und damit auch für uns, für die gesamte Region und für die ganze Welt", sagte er nach Angaben seines Büros bei einer Lagebeurteilung mit hochrangigen Vertretern des Sicherheitsapparats.

    Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Bevölkerung im Iran zum Sturz der politischen Führung in Teheran aufgerufen.

    Expertin: Politischer Wandel nicht einfach

    Eva Orthmann, Professorin am Institut für Iranistik an der Universität in Göttingen, sagte, ein politischer Wandel unter den Bedingungen des Krieges werde nicht einfach sein. Nach dem Tod des obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei werde eine Reihe anderer Personen und Gruppierungen versuchen, ihre Privilegien und Machtanteile zu sichern und auszuweiten. "Die Aufforderung an die Bevölkerung, sich zu erheben, scheinen mir unter den momentanen Bedingungen sehr zynisch - wie soll das gehen unter Bombenhagel?".

    Die Angriffe und die Tötung von Chamenei hatten im Iran Panik und Trauer, aber auch Jubel und Hoffnung ausgelöst./cir/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
