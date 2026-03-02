Börsen Update Europa - 02.03. - MDAX schwach -2,01 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:50) bei 30.801,84 PKT und fällt um -2,01 %. Top-Werte: K+S +2,84 %, Nordex +1,87 %, United Internet +1,61 % Flop-Werte: RENK Group -6,00 %, Delivery Hero -5,18 %, AUTO1 Group -4,79 %

Der DAX steht bei 24.691,31 PKT und verliert bisher -1,91 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +2,00 %, Fresenius Medical Care +1,24 %, RWE +1,08 % Flop-Werte: Rheinmetall -3,13 %, Continental -2,85 %, Vonovia -2,33 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.722,59 PKT und fällt um -1,40 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +2,56 %, Nordex +1,87 %, 1&1 +1,78 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,30 %, Nagarro -2,82 %, SILTRONIC AG -2,26 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.993,64 PKT und fällt um -1,88 %.

Top-Werte: Deutsche Boerse +2,00 %, Wolters Kluwer +0,72 %, Münchener Rück +0,71 %

Flop-Werte: Inditex -4,00 %, Compagnie de Saint-Gobain -3,77 %, Enel -3,25 %

Der ATX steht bei 5.623,17 PKT und verliert bisher -1,51 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +6,47 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,83 %, STRABAG +0,75 %

Flop-Werte: DO & CO -8,97 %, Wienerberger -3,37 %, Raiffeisen Bank International -3,26 %

Der SMI bewegt sich bei 13.790,59 PKT und fällt um -1,35 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,88 %, Swisscom +0,89 %, Novartis +0,58 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -5,10 %, Partners Group Holding -2,76 %, ABB -1,80 %

Der CAC 40 steht bei 8.411,95 PKT und verliert bisher -1,50 %.

Top-Werte: Bureau Veritas +1,24 %, ArcelorMittal +0,62 %, Eurofins Scientific +0,49 %

Flop-Werte: Accor -8,28 %, Kering -3,99 %, Compagnie de Saint-Gobain -3,77 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.173,53 PKT und verliert bisher -1,28 %.

Top-Werte: Alfa Laval +1,54 %, Tele2 (B) +1,03 %, Telia Company +0,33 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -3,07 %, Nordea Bank Abp -2,00 %, ABB -1,80 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.480,00 PKT und fällt um -1,44 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,15 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,83 %, Piraeus Port Authority -0,80 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -4,74 %, Jumbo -4,36 %, Viohalco -3,31 %