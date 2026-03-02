AES Aktie sinkt rapide - -14,20 % - 02.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AES Aktie. Mit einer Performance von -14,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der AES Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -14,20 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AES Corporation ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf nachhaltige Energiequellen spezialisiert hat. Es bietet Stromerzeugung, erneuerbare Energien und Energiespeicherlösungen an. Mit einer starken internationalen Präsenz konkurriert AES mit Unternehmen wie NextEra Energy. Ihre Innovationskraft in Energiespeicherlösungen und strategische Partnerschaften sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AES-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,46 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AES Aktie damit um -10,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AES auf +19,70 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,09 % geändert.

AES Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,92 % 1 Monat +17,79 % 3 Monate +19,46 % 1 Jahr +28,24 %

Informationen zur AES Aktie

Es gibt 712 Mio. AES Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,80 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enel, Southern und Co.

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,67 %. Southern notiert im Plus, mit +1,07 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,92 %. NextEra Energy legt um +0,62 % zu Duke Energy notiert im Plus, mit +1,12 %.

AES Aktie jetzt kaufen?

Ob die AES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.