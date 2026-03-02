    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRefined Energy AktievorwärtsNachrichten zu Refined Energy
    Refined Energy startet Erstbohrprogramm auf vorrangigem Uranziel bei Dufferin West

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 2. März 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten beim ersten Bohrloch im Rahmen des Erstbohrprogramms des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Dufferin West im weltweit bekannten Uranrevier des Athabasca-Beckens aufgenommen wurden.

     

    Refined verfügt über die exklusive Option, eine Beteiligung von bis zu 75 % am 10.140 ha großen Projekt Dufferin (siehe Pressemitteilungen von Refined vom 27. Februar 2024 und 6. August 2025) von Eagle Plains Resources Ltd. („Eagle Plains“) zu erwerben, indem es eine Kombination aus Barzahlungen, Aktienemissionen und Explorationsausgaben tätigt. Das Projekt Dufferin, das aus den Konzessionsgebieten North Dufferin und West Dufferin besteht, liegt neben dem Konzessionsgebiet SW3 von NexGen Energy und rund 18 km von der von Cameco bearbeiteten Lagerstätte Centennial entfernt. Dort wurde im historischen Bohrloch VR-031W3 ein Abschnitt von 33,9 m mit 8,78 % U3O8 durchteuft (SMAF 74G12-0061)1.

     

    Das Bohrprogramm zielt auf einen vielversprechenden elektromagnetischen („EM“) Leiter ab, der anhand der Daten aus einer früheren VTEM-Flugmessung definiert und durch ein kürzlich durchgeführtes geophysikalisches Time-Domain Moving Loop-EM-(TEM)-Bodenprogramm genauer eingegrenzt wurde. Das Programm wird zunächst mindestens 3 Bohrlöcher über insgesamt 1.200 Meter umfassen, wobei die Gewinnung von orientiertem Bohrkern der Bereitstellung wichtiger geologischer und struktureller Informationen dienen soll. Das Anfangsbudget beträgt etwa 1,7 Millionen $. Parallel dazu wird Refined eine gravimetrische Bodenmessung durchführen, um zusätzliche Bohrziele zu verfeinern und zu priorisieren.

     

    Dufferin West stellt auf Grundlage der integrierten geophysikalischen, geologischen und strukturellen Auswertungen eine aus technischer Sicht vielversprechende Explorationsgelegenheit dar. Die bisherigen Arbeiten führten zur Bestätigung wichtiger in Nordost-Südwest-Richtung streichender Strukturkorridore, die mit bekannten Uranmineralisierungssystemen im ganzen Athabasca-Becken übereinstimmen. Das Projekt Dufferin weist Potenzial für die Auffindung von sowohl diskordanzgebundenen als auch im Grundgestein lagernden Uranmineralisierungen in der Nähe der von Nordost nach Südwest streichenden Verwerfungen auf. Verworfene Grundgesteinskontakte mit duktiler/spröder Deformation unweit des Diskordanzkontakts sind die primären Standorte für hochgradige Uranlagerstätten vom Athabasca-Typ.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



