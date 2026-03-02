Yukon Metals ernennt Jim Coates zum permanenten CEO in Vollzeit

2. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Jim Coates, der bisher als Interims-CEO fungierte, mit sofortiger Wirkung zum permanenten Chief Executive Officer des Unternehmens in Vollzeit ernannt wurde. In dieser Funktion wird Herr Coates weiterhin die Umsetzung der strategischen Explorationsprioritäten von Yukon Metals verantworten, was auch die Durchführung von Bohrprogrammen in den Projekten Birch und AZ ab dem zweiten Quartal umfasst, wobei er auf den während seiner Interimstätigkeit erzielten Fortschritten aufbauen wird.

Jim Coates, CEO und Direktor, sagt dazu: „Ich habe in den letzten zwei Jahren eng mit unserem Team zusammengearbeitet, zunächst als Direktor, dann als Executive Vice President und zuletzt als Interims-CEO, und habe dabei ein Verständnis des immensen Potenzials gewonnen, das in diesem diversifizierten Portfolio von Edelmetall- und kritischen Metallprojekten noch erschlossen werden kann. Die Gelegenheit, unser Team beim Ausbau dieser vielversprechenden Assets in einer der spannendsten Rohstoffmarktphasen seit Jahrzehnten zu führen, konnte ich mir nicht entgehen lassen, und ich freue mich darauf, Wert für die Aktionäre zu schaffen.“

„Im Namen des Unternehmens ist es mir eine große Freude, Herrn Coates in seiner neuen Position als permanenten CEO begrüßen zu dürfen“, so Patrick Burke, seines Zeichens Chairman. „In den letzten zwei Monaten, in denen er diese Position interimistisch bekleidete, hat er sein großes Engagement für unsere Projekte und eine klare strategische Vision für den Ausbau dieser Assets unter Beweis gestellt, die unserer Meinung nach ein enormes Potenzial für Entdeckungen und die Abgrenzung von Ressourcen bieten. Wir sind zuversichtlich, dass er in dieser Führungsposition einen erheblichen Mehrwert schaffen wird, wenn wir unser Portfolio in einem aus unserer Sicht äußerst konstruktiven Umfeld für Metalle weiterentwickeln. Wir sehen seinen Beiträgen zur Förderung des langfristigen Wachstums für unsere Aktionäre entgegen.“