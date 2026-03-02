    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netzagentur erwartet steigende Gaspreise

    Wirtschaft - Netzagentur erwartet steigende Gaspreise
    Foto: Bundesnetzagentur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran-Krieg wird nach Einschätzung von Netzagentur-Chef Klaus Müller zu höheren Gaspreisen in Deutschland führen.

    "Zu erwarten sind Preiseffekte auf den Weltmärkten, die auch Deutschland spüren dürfte - abhängig von der Dauer des Konfliktes", sagte Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). "Private Haushalte haben aber in der Regel längerfristige Verträge mit Preisgarantien."

    Versorgungsengpässe erwartet der Präsident der Bundesnetzagentur allerdings nicht. "Gas vom Persischen Golf spielt für die deutsche Versorgung eine überschaubare Rolle", so Müller. "Die Gasversorgung in Deutschland ist aktuell sicher."


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Netzagentur erwartet steigende Gaspreise Der Iran-Krieg wird nach Einschätzung von Netzagentur-Chef Klaus Müller zu höheren Gaspreisen in Deutschland führen."Zu erwarten sind Preiseffekte auf den Weltmärkten, die auch Deutschland spüren dürfte - abhängig von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     