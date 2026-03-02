    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAd Pepper Media International AktievorwärtsNachrichten zu Ad Pepper Media International

    Starkes Schlussquartal nach strategischer Übernahme

    Nach der mehrheitlichen Übernahme von solute haben sich Umsatz & Ergebnis deutlich erhöht.

    Die ad pepper media International N.V. ist ein europaweit tätiger Performance-Marketing-Anbieter mit Fokus auf digitale Reichweitenvermarktung, Affiliate-Marketing (Webgains) sowie Preisvergleichsplattformen (solute). Das Geschäftsmodell basiert auf performanceabhängigen Erlösen entlang der digitalen Customer Journey.

     

    Im vierten Quartal 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 21,90 Mio. € (Q4 2024: 5,83 Mio. €). Darin enthalten sind 1,74 Mio. € aus dem im Dezember veräußerten Segment ad agents. Das EBITDA belief sich auf 5,02 Mio. € (Q4 2024: 0,81 Mio. € / +518,9%) und beinhaltet einen Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von ad agents in Höhe von 2,34 Mio. €. Bereinigt ergab sich ein EBITDA i.H.v. 2,68 Mio. € (+230,3%). Damit konnte ad pepper wie geplant im vierten Quartal eine deutliche Ergebnissteigerung erzielen.

     

    Die fortgeführten Segmente entwickelten sich wie folgt:

    ▶️ solute (inkl. Checkout Charlie): 15,81 Mio. € Umsatz, 2,34 Mio. € EBITDA

    ▶️ Webgains: 3,26 Mio. € Umsatz, 0,85 Mio. € EBITDA

    ▶️ ad pepper: 1,08 Mio. € Umsatz, -0,09 Mio. € EBITDA

     

    Für das Gesamtjahr 2025 wurden folgende Kennzahlen erreicht:

    ◾ Umsatz: 56,96 Mio. € (Vj.: 21,45 Mio. €)

    ◾ EBITDA: 7,17 Mio. € (Vj.: 2,00 Mio. €)

    ◾ Um den Veräußerungsgewinn bereinigtes EBITDA: 4,83 Mio. € (+141,2%)

     

    Die Liquiditätsreserve beträgt zum Jahresende 27,33 Mio. € (31.12.2024: 24,16 Mio. €) und unterstreicht die solide Finanzposition der Gruppe. Zugleich bietet sie Spielraum für weitere geplante Akquisitionen.

     

    Die ad pepper Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund 3,1% gewichtet. 

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

    --------------------

     

    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
