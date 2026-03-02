BARCLAYS stuft Hensoldt auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 97 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Hensoldt sei eigentlich ein langfristig orientiertes Unternehmen mit guten Perspektiven, leide aber weiterhin unter kurzfristigen operativen Herausforderungen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 77,45EUR auf Tradegate (02. März 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Afonso Osorio

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



