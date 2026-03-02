BARCLAYS stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Namita Samtani will den störenden Einfluss Künstlicher Intelligenz und die damit verbundenen potenziellen Umsatzrisiken zwar nicht unterschätzen. Sie ist aber in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nicht der Auffassung einiger Investoren, dass die ING-Gruppe im Vergleich zu anderen nordischen und Benelux-Banken anfälliger für KI-bedingte Umwälzungen und verstärkten Wettbewerb sein dürfte./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 23,80EUR auf Tradegate (02. März 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Namita Samtani

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

