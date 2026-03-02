Wetten auf Khamenei-Tod: US-Senatoren nehmen Kalshi und Polymarket ins Visier

Auf beiden Plattformen konnten Anleger darauf setzen, ob Khamenei sein Amt verlieren würde. Während Kalshi als in den USA regulierter Anbieter keine direkten Wetten auf Tod oder Attentate zulässt, formulierte der Markt die Frage neutral als "Ausscheiden aus dem Amt". Polymarket, mit Sitz außerhalb der USA und weniger strengen Vorgaben, bot ähnliche Kontrakte an – darunter auch Spekulationen auf den Zeitpunkt eines möglichen Angriffs.

Noch bevor US-amerikanische und israelische Raketen Teheran trafen, spekulierten Nutzer der Prognoseplattformen Kalshi und Polymarket auf einen Machtverlust des iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei. Nach dessen Tod entbrannte eine hitzige Debatte über Moral, Marktregeln – und möglichen Insiderhandel. Das berichtet das Wall Street Journal.

Brisant: In der Nacht vor den koordinierten Militärschlägen schnellten die Quoten auf einen Machtverlust sprunghaft nach oben. Auf Polymarket stiegen die Wahrscheinlichkeiten innerhalb weniger Stunden von unter 25 Prozent auf über 50 Prozent. Laut der Analysefirma Bubblemaps erzielten sechs verdächtige Konten zusammen Gewinne von rund 1,2 Millionen US-Dollar. Ein Trader verwandelte demnach 26.000 US-Dollar in mehr als 200.000 US-Dollar – ein Plus von über 657 Prozent.

Zusätzliche Unruhe entstand durch die Abwicklung der Wetten. Nachdem US-Präsident Donald Trump den Tod Khameneis öffentlich gemacht hatte, war unklar, zu welchem Kurs die Kontrakte ausgezahlt würden. Kalshi stoppte den Markt zeitweise und kündigte an, Gebühren zu erstatten. Insgesamt kosteten Rückzahlungen das Unternehmen laut Insidern rund 2,2 Millionen US-Dollar.

Der politische Druck wächst. US-Senator Chris Murphy kündigte ein Gesetzesvorhaben an, um derartige Märkte zu verbieten. Auch Adam Schiff forderte die Aufsichtsbehörde CFTC auf, Kontrakte zu untersagen, die direkt oder indirekt mit dem Tod einer Person verknüpft sind. Die CFTC reguliert in den USA zugelassene Prognosemärkte, äußerte sich bislang jedoch nicht.

