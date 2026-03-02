    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA.P. Moeller - Maersk (B) AktievorwärtsNachrichten zu A.P. Moeller - Maersk (B)
    25 Schiffe deutscher Reedereien vom Iran-Krieg betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • VDR: mind.25 Schiffe von 7 Dt. Reedereien u.a.
    • Zwei Kreuzfahrer ~7.000 Passagiere blockiert!!
    • MSC Schutzgebiete, Hapag-Lloyd: Kriegszuschlag
    25 Schiffe deutscher Reedereien vom Iran-Krieg betroffen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Vom Krieg gegen Iran sind nach Einschätzung des Verbands deutscher Reeder (VDR) in den Gewässern des Golfs mindestens 25 Schiffe von sieben deutschen Reedereien betroffen. Darunter seien auch zwei Kreuzfahrtschiffe mit zusammen etwa 7.000 Passagieren an Bord, die die Region durch die Straße von Hormus aus Sicherheitsgründen derzeit nicht verlassen können, wie der Verband in Hamburg mitteilte. Darüber hinaus seien in der Großregion, etwa im Arabischen und im Roten Meer, noch weitaus mehr Schiffe deutscher Reedereien tangiert.

    Deutsche Schiffe bislang keinen direkten Angriffen ausgesetzt

    Deutsche Schiffe und Seeleute seien bislang keinen direkten Angriffen ausgesetzt gewesen, betonte der Verband. Gleichwohl sei die Lage für die Handelsschifffahrt entlang einer der wichtigsten globalen Energie- und Handelsrouten äußerst besorgniserregend.

    In vielen Mitgliedsunternehmen liefen fortlaufend Krisensitzungen. Wo immer möglich würden Schiffe umgeleitet - etwa um das Kap der Guten Hoffnung statt durch den Suezkanal - oder aus gefährdeten Seegebieten abgezogen. Andere warteten in möglichst sicheren Positionen auf weitere Anweisungen.

    Aktuell gebe es keine physische Blockade der Straße von Hormus. Es lägen jedoch Warnungen und Funksprüche iranischer Stellen vor, wonach Schiffe aufgefordert werden, die Passage nicht zu nutzen. Zu den betroffenen Reedereien und Schiffen sagte der VDR nichts. "Dabei handelt es sich um sensible sicherheitsrelevante Informationen, deren Veröffentlichung in der aktuellen Lage zusätzliche Risiken für Besatzungen, Passagiere und Schiffe verursachen könnte", hieß es vom Verband, der nach eigenen Angaben mit rund 200 Mitgliedern den größten Teil der deutschen Handelsflotte vertritt.

    MSC lässt Schiffe Schutzzonen anlaufen

    Die weltgrößte Reederei MSC hat angesichts der Sicherheitslage im Nahen Osten und der Einschränkungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus und Bab al-Mandab alle Schiffe, die sich in der Golfregion befinden oder auf dem Weg dorthin sind, angewiesen, Schutzgebiete anzulaufen. Zudem habe MSC vorsorglich alle Buchungen für weltweite Frachttransporte in den Nahen Osten bis auf weiteres ausgesetzt, teilte die Reederei mit.

    Auch die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd hat Fahrten durch die Straße von Hormus bis auf weiteres ausgesetzt. Etwa für Fahrten zum und vom Persischen und Arabischen Golf verlangt die fünftgrößte Reederei nun nach eigenen Angaben von ihrer Kundschaft einen Kriegsrisikozuschlag. Für Standardcontainer würden 1.500 US-Dollar, für Kühlcontainer und Spezialausrüstung 3.500 Dollar extra verlangt./klm/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 2.195 auf Tradegate (02. März 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +12,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 24,29 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -52,93 %/-13,83 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
