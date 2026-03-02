Iran-Krieg
Zahl toter US-Soldaten steigt auf vier
Für Sie zusammengefasst
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran ist die Zahl getöteter US-Soldaten gestiegen. Eine vierte Person sei ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) auf X mit. Am Vortag hatte das Militär drei tote Soldaten und fünf weitere Schwerverletzte gezählt./ngu/DP/mis
