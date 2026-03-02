Aktien Frankfurt
Krieg im Nahen Osten belastet Kurse schwer
- US/Israel attackieren Iran; Teheran kontert...
- Öl/Gas steigen, DAX fällt 2,4% unter 25.000...
- Reise/Chemie schwach, Rüstung & Schiffe stark.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Angriff der USA und Israels auf den Iran und dessen Vergeltungsschläge haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt belastet. Der Grund: die Öl- und Gaspreise stiegen wegen des Krieges stark, nicht zuletzt wegen am Mittag vermeldeter Produktionsausfälle im wichtigen Lieferland Katar
Der Dax büßte am Montag am frühen Nachmittag 2,4 Prozent auf 24.685 Punkte ein und rutschte wieder unter 25.000 Zähler. Am Freitag war der deutsche Leitindex noch nahe an das Rekordhoch von Mitte Januar gestiegen.
Am Samstag hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das iranische Staatsoberhaupt, den Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, getötet. Einem hochrangigen iranischen Diplomaten zufolge wurde auch die wichtige Atomanlage in Natans angegriffen. Teheran reagierte seinerseits mit Angriffen auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion.
"Die Eskalation im Iran sorgt für Nervosität an den Finanzmärkten", schrieb Mario Lüddemann von Lüddemann Investments. Geopolitische Krisen lösten zwar nur selten einen unmittelbaren Crash aus, sie veränderten aber die Risikoeinschätzung und die Anlegerpsychologie. Im konkreten Fall reagierten die Märkte sensibel auf mögliche Störungen wichtiger Handelsrouten wie der Straße von Hormus - "ein Nadelöhr für die weltweite Energieversorgung".
Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zum Wochenauftakt 2,4 Prozent auf 30.817 Zähler. Hier droht ein Rückfall unter die Marke von 30.000 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel ebenfalls um 2,4 Prozent.
Verluste erlitten unter anderen die Aktien der Reise- und Touristikbranche. So büßten Lufthansa 5,5 Prozent ein und Tui fast 10 Prozent ein. Der Ölpreisanstieg belastete Papiere aus dem Chemiesektor wie BASF , Evonik , Wacker Chemie und Lanxess . Von 3 bis 6 Prozent reichten hier die Verluste. Höhere Kosten für Öl drohen die Gewinne zu schmälern.
Profitieren von der Nachrichtenlage konnten dagegen die Papiere aus der Rüstungsbranche. So legten die Kurse von Rheinmetall , Hensoldt und Renk gegen die allgemeine Marktschwäche um 1 bis 4 Prozent zu. Anteile des Marineschiffbauers TKMS drehten nach anfänglichen Gewinnen ins Minus.
Die Aktien von Hapag-Lloyd stiegen um 4,5 Prozent auf ein Hoch seit Mitte 2025. Angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen und der Folgen für den internationalen Schiffsverkehr dürften nun die Frachtraten steigen./bek/mis
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 47,17 auf Tradegate (02. März 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,59 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.078,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +3,16 %/+33,50 % bedeutet.
