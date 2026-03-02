Kupferexplorer intensiviert Exploration in Mexiko mit Know-how und Kapital

Eine aussichtsreiche Mineralisierung in einem Skarn-System, das in alle Richtungen offenbleibt: Der Kupferexplorer Algo Grande Copper steht nach hochkarätiger personeller Verstärkung und einer erfolgreichen Finanzierungsrunde bereit für weitere Explorationserfolge bei Adelita in Mexiko.

Der kanadische Metallexplorer Algo Grande Copper (ISIN: CA0156071049, WKN: A41UK1) meldete Ende Februar den erfolgreichen Abschluss einer zuvor aufgestockten Privatplatzierung im Umfang von gut 6,5 Millionen CAD. Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der nächsten Explorationsphase des Adelita Projekts im mexikanischen Sonora.

Der Schwerpunkt der nächsten Explorationsstufe liegt auf einem Phase 2 Bohrprogramm. Die Geologen des Explorers planen Erweiterungsbohrungen im Skarngebiet von Cerro Grande im nördlichen Teil der Adelita-Konzession. Hier waren beim ersten Bohrprogramm mehrere übereinanderliegende Kupfer-Gold-Silber-Skarnhorizonte identifiziert worden.

Neben den Erweiterungsbohrungen bei Cerro Grande sind auch erste Bohrungen entlang eines etwa 6 Kilometer langen, aussichtsreichen Kalksteinkorridors geplant. Dieser enthält mehrere bislang nicht durch Bohrungen erprobte oberflächennahe Skarnvorkommen.

Finanzierung abgeschlossen, neuer Porphyr-Experte an Bord

Ende Februar stieß Dr. Raymond Jannas zum Führungsteam von Algo Grande Copper hinzu: Die Hauptversammlung ernannte ihn zum Mitglied des Verwaltungsrats. Die Personalie gilt in der Branche als einschlägig. Jannas bekleidete leitende technische und Managementpositionen bei ATEX Resources, Gold Fields, Barrick Mining und Metallica Resources.

Er gilt als einer der führenden Experten der Branche für Porphyr- und hydrothermale Systeme mit hohem Sulfidgehalt und als Schlüsselfigur für die Etablierung von ATEX Resources als anerkannte Größe in der Exploration für tiefe, qualitativ hochwertige Porphyrsysteme. Unter seiner Führung als Präsident und CEO wurde unter anderem das Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Valeriano (ehemals Cortadera) in Chile vorangetrieben.

Das Projekt in der Atacama-Region, zu dessen Hauptinvestoren Agnico Eagle Mines und Pierre Lassonde gehören, beherbergt laut einer 2025 aktualisierten Mineralressourcenschätzung eine angezeigte Ressource von 475 Mio. t mit 0,88 % Kupferäquivalent und eine abgeleitete Ressource von 1.511 Mio. t mit 0,75 % Kupferäquivalent. Seit der Veröffentlichung der aktualisierten Ressourcenschätzung im September hat der Aktienkurs von ATEX um mehr als 80 % zugelegt, was die Bewertung nahe an die Marke von 1 Mrd. EUR heranbrachte.