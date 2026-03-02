Eforthink präsentiert bahnbrechende Innovationen im Bereich der räumlichen Wahrnehmung mit UWB auf der MWC2026

Industrie 4.0 neu gedacht: Standortdienste der nächsten Generation für intelligente Fertigung

CHENGDU, China, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Der globale Technologie-Innovator Eforthink wird auf der MWC2026 mit Spannung erwartet und präsentiert seine branchenführende Ultrabreitband-Technologie (UWB) zur räumlichen Wahrnehmung auf der globalen Bühne für Mobil- und Smart-Technologie. Aufbauend auf seiner erfolgreichen Präsentation auf der CES 2026 wird das Unternehmen neue Fortschritte bei der UWB-Integration für industrielle Intelligenz und intelligente Verbraucherökosysteme vorstellen und damit die Interaktion zwischen Geräten und der physischen Welt durch zentimetergenaue Positionierung neu definieren.

Auf dem MWC2026 wird Eforthink seinen proprietären multimodalen Fusions-Technologie-Stack vorstellen – eine innovative Kombination aus UWB, GNSS und Bluetooth –, der eine vollständig integrierte End-to-End-Standortdienstplattform unterstützt, die den Grundstein für seine intelligenten Fertigungslösungen für Industrie 4.0 bildet. Diese hochmoderne Plattform wurde entwickelt, um eine flexible Optimierung der Produktionslinie, verbesserte Sicherheitsprotokolle vor Ort und KI-gesteuerte operative Entscheidungen zu ermöglichen und damit den Kernanforderungen der modernen industriellen digitalen Transformation gerecht zu werden.

Zentimetergenaue Präzision unter 10 cm: Genaue Verfolgung hochwertiger Industriematerialien ohne Abweichungen von der Flugbahn, selbst in Umgebungen mit starken Störungen.

Echtzeit-3D-Visualisierung: Eine nahtlose interaktive Schnittstelle, die elektronische Zaunalarmsysteme und die Zusammenarbeit mehrerer Geräte synchronisiert und so eine vollständige industrielle Prozessüberwachung ermöglicht.

Robuste Störungsresistenz: Stabile und zuverlässige Positionierungsleistung auch bei Signalblockaden und Störungen durch mehrere Quellen, validiert durch reale industrielle Tests.

Eforlink: Intuitives Smart-Life-Ökosystem auf Basis von UWB in Industriequalität

Unter der Verbrauchermarke Eforlink stellt sich das Unternehmen der Herausforderung des derzeitigen „funktionsreichen", aber fragmentierten Smart-Home-Marktes. Durch die Anwendung von industrietauglicher UWB-Präzision in häuslichen Umgebungen will Eforlink umständliche App-Steuerungen und verzögerte Sprachbefehle durch „entfernungsgesteuerte Autoaktivierung" ersetzen.

Eforthink wird seine 2026 Eforlink UWB-Smart-Produktpalette auf der MWC vorstellen, darunter:

Eforlink ScreenLock: Entsperren und Sperren des Computers basierend auf der Entfernung zwischen Telefon und Computer.

UWB-Identitätspräsenzsensor: Erkennt proaktiv die Identität und den Standort des Benutzers, um maßgeschneiderte Reaktionen im Haus auszulösen, z. B. die Anpassung der Beleuchtung an die bevorzugte Helligkeit beim Betreten des Raums.

UWB-Haustier-Tag: Bietet Echtzeit-Tracking und Interaktionen für Haustiere."

Full-Stack-RTLS-Plattform: Technologieunabhängige Skalierbarkeit für globale Ökosysteme

Ein wichtiges Highlight der MWC-Präsentation von Eforthink wird die Full-Stack-RTLS-Plattform (Real-Time Location System) sein, die mit einer technologieunabhängigen Architektur entwickelt wurde, die die nahtlose Integration von GNSS-, RFID-, BLE- und UWB-Technologien unterstützt. Diese skalierbare Plattform bietet eine einheitliche technische Grundlage sowohl für industrielle Unternehmenslösungen als auch für intelligente Verbraucherökosysteme und ermöglicht es globalen Partnern, maßgeschneiderte, hochpräzise Positionierungsanwendungen zu entwickeln, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

