    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)

    Buffett weg, Abel dran

    1837 Aufrufe 1837 0 Kommentare 0 Kommentare

    373 Milliarden US-Dollar Cash: Regnet es bei Berkshire jetzt Dividenden?

    Neuer Chef, alte Regeln: Greg Abel plant langfristig, doch im Quartal knirscht es. Gewinn runter, Rückkäufe weiter null, Cashberg bei 373 Milliarden US-Dollar. Was steckt in den Zahlen?

    Für Sie zusammengefasst
    Buffett weg, Abel dran - 373 Milliarden US-Dollar Cash: Regnet es bei Berkshire jetzt Dividenden?
    Foto: Richard Drew - AP

    Greg Abel sieht sich bei Berkshire Hathaway auf Jahre im Chefsessel. Der 63-Jährige, der zum Jahresende Warren Buffett als Vorstandsvorsitzender ablöste, schrieb in seinem ersten Aktionärsbrief, dass er im Jahr 2046 "nur einen Bruchteil" von Buffetts Amtszeit erreicht haben werde.

    "Der Zeithorizont unserer Eigentümer reicht über die Amtszeit eines einzelnen Vorstandsvorsitzenden hinaus", schrieb Abel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Long
    451,05€
    Basispreis
    2,88
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    538,47€
    Basispreis
    4,91
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Ich werde nicht die nächsten 60 Jahre Ihr Vorstandsvorsitzender sein."

    Operativ fiel das vierte Quartal schwächer aus

    Berkshire meldete einen Rückgang des operativen Gewinns nach Steuern um 30 Prozent auf 10,2 Milliarden US-Dollar. Barron’s weist jedoch darauf hin, dass der Rückgang ohne Sondereffekte eher bei rund 20 Prozent gelegen hätte. Eine Rolle spielte eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Wertminderung von 1,56 Milliarden US-Dollar nach Steuern, die im Jahresbericht 2025 auftaucht, in der Gewinnmitteilung aber nicht hervorgehoben wurde. Die Belastung hing demnach unter anderem mit Pilot zusammen, dem Betreiber von Truckstops, dessen Gewinn vor Steuern 2025 auf 190 Millionen US-Dollar fiel.

    Der größte Bremsklotz blieb das Versicherungsgeschäft. Dessen Gewinn sackte im Quartal um 54 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar ab. CFRA-Analystin Cathy Seifert nennt die Ergebnisse "mittelmäßig" und verweist auf fehlendes Umsatzwachstum. Der Umsatz lag 2025 bei 371 Milliarden US-Dollar, während der operative Gewinn um rund 6 Prozent auf 44,5 Milliarden US-Dollar sank.

    Bei der Kapitalpolitik bleibt Berkshire defensiv

    Es gab im vierten Quartal und im Januar 2026 keine Aktienrückkäufe. Laut 10-K muss Abel Rückkäufe mit Buffett abstimmen, der als Vorsitzender an Bord bleibt. Eine Bardividende lehnt Abel ebenfalls ab. "Berkshire wird keine Dividenden zahlen, solange mit jedem Dollar Gewinnrücklagen mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als ein Dollar Marktwert für die Aktionäre geschaffen wird", schrieb er.

    Das wirkt auch deshalb bemerkenswert, weil Berkshire laut Barron’s über 373 Milliarden US-Dollar Liquidität verfügt. Abel wehrte Kritik ab: "Das ist nicht der Fall", schrieb er über den Vorwurf, der Cash-Berg sei ein Rückzug vom Investieren.

    "Wir prüfen weiterhin viele Möglichkeiten und werden geduldig und diszipliniert bleiben."

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Berkshire Hathaway Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 424,9EUR auf Tradegate (02. März 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Buffett weg, Abel dran 373 Milliarden US-Dollar Cash: Regnet es bei Berkshire jetzt Dividenden? Neuer Chef, alte Regeln: Greg Abel plant langfristig, doch im Quartal knirscht es. Gewinn runter, Rückkäufe weiter null, Cashberg bei 373 Milliarden US-Dollar. Was steckt in den Zahlen?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     