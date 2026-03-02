373 Milliarden US-Dollar Cash: Regnet es bei Berkshire jetzt Dividenden?

"Der Zeithorizont unserer Eigentümer reicht über die Amtszeit eines einzelnen Vorstandsvorsitzenden hinaus", schrieb Abel.

Greg Abel sieht sich bei Berkshire Hathaway auf Jahre im Chefsessel. Der 63-Jährige, der zum Jahresende Warren Buffett als Vorstandsvorsitzender ablöste, schrieb in seinem ersten Aktionärsbrief, dass er im Jahr 2046 "nur einen Bruchteil" von Buffetts Amtszeit erreicht haben werde.

"Ich werde nicht die nächsten 60 Jahre Ihr Vorstandsvorsitzender sein."

Operativ fiel das vierte Quartal schwächer aus

Berkshire meldete einen Rückgang des operativen Gewinns nach Steuern um 30 Prozent auf 10,2 Milliarden US-Dollar. Barron’s weist jedoch darauf hin, dass der Rückgang ohne Sondereffekte eher bei rund 20 Prozent gelegen hätte. Eine Rolle spielte eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Wertminderung von 1,56 Milliarden US-Dollar nach Steuern, die im Jahresbericht 2025 auftaucht, in der Gewinnmitteilung aber nicht hervorgehoben wurde. Die Belastung hing demnach unter anderem mit Pilot zusammen, dem Betreiber von Truckstops, dessen Gewinn vor Steuern 2025 auf 190 Millionen US-Dollar fiel.

Der größte Bremsklotz blieb das Versicherungsgeschäft. Dessen Gewinn sackte im Quartal um 54 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar ab. CFRA-Analystin Cathy Seifert nennt die Ergebnisse "mittelmäßig" und verweist auf fehlendes Umsatzwachstum. Der Umsatz lag 2025 bei 371 Milliarden US-Dollar, während der operative Gewinn um rund 6 Prozent auf 44,5 Milliarden US-Dollar sank.

Bei der Kapitalpolitik bleibt Berkshire defensiv

Es gab im vierten Quartal und im Januar 2026 keine Aktienrückkäufe. Laut 10-K muss Abel Rückkäufe mit Buffett abstimmen, der als Vorsitzender an Bord bleibt. Eine Bardividende lehnt Abel ebenfalls ab. "Berkshire wird keine Dividenden zahlen, solange mit jedem Dollar Gewinnrücklagen mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als ein Dollar Marktwert für die Aktionäre geschaffen wird", schrieb er.

Das wirkt auch deshalb bemerkenswert, weil Berkshire laut Barron’s über 373 Milliarden US-Dollar Liquidität verfügt. Abel wehrte Kritik ab: "Das ist nicht der Fall", schrieb er über den Vorwurf, der Cash-Berg sei ein Rückzug vom Investieren.

"Wir prüfen weiterhin viele Möglichkeiten und werden geduldig und diszipliniert bleiben."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

