BARCLAYS stuft NETFLIX COM INC auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 115 US-Dollar mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Nach dem Rückzug im Bieterrennen um Warner Brothers Discovery rechnet Kannan Venkateshwar damit, dass die Bewertung der Netflix-Aktie eigentlich wieder anziehen sollte, wie er am Montag schrieb. Dass der Streaminganbieter den Deal wollte, habe aber seine Gründe gehabt. Der Experte glaubt an eine anhaltende Debatte über ein nur schwaches Nutzerwachstum./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 05:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 81,12EUR auf Tradegate (02. März 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Kannan Venkateshwar
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
