China bekräftigt Freundschaft mit Iran
- China sichert Iran Unterstützung und Schutz zu
- Fordert USA und Israel zum sofortigen Stopp auf
- Mahnt: Keine Ausweitung, Nahen Osten schützen.
PEKING (dpa-AFX) - China hat Iran in der aktuellen Krise Unterstützung zugesichert und zugleich die USA und Israel zu einem sofortigen Stopp der Militäraktionen aufgefordert. Außenminister Wang Yi bekräftigte nach chinesischen Angaben in einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi die "traditionelle Freundschaft" zwischen beiden Ländern.
Wang sagte weiter, China unterstütze das Land bei der Wahrung seiner Souveränität, Sicherheit und territorialen Integrität. Peking habe die USA und Israel aufgefordert, die militärischen Handlungen unverzüglich einzustellen, eine weitere Eskalation zu vermeiden und eine Ausweitung der Kämpfe auf den gesamten Nahen Osten zu verhindern./jpt/DP/mis
Das soll die demokratische Fratze einer geldgeilen, vielleicht derjenige Epstein-Puff-Diddy-Bande aus der USA sein?
Und so ein abscheuliches Verhalten unterstützen noch die westlichen Staatengemeinschaft?
Sieht man ja an den Stellvertreterkriegen im Nahen Osten, Südamerika, Afrika und Asien der USA, denn Krieg ist ihr Geschäft seit über 300 Jahren!
