    US-Verteidigungsminister/Hegseth

    Ziel von Iran-Einsatz ist nicht Machtwechsel

    Für Sie zusammengefasst
    • Hegseth: Kein Ziel eines Regimewechsels betont
    • Israel und USA begannen Angriffe; Chamenei tot!!
    • Iran greift zügig Israel und US-Stützpunkte an
    US-Verteidigungsminister/Hegseth - Ziel von Iran-Einsatz ist nicht Machtwechsel
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Der andauernde Militäreinsatz gegen den Iran soll US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zufolge nicht zu einem Machtwechsel in Teheran führen. "Dies ist kein sogenannter "Regimewechselkrieg", aber das Regime hat sich tatsächlich geändert, und die Welt ist dadurch besser dran", sagte er bei einer Pressekonferenz. Er behauptete, dass die USA nicht den Krieg begonnen hätten - "aber unter Präsident (Donald) Trump beenden wir ihn."

    Am Samstag hatten Israel und die USA begonnen, den Iran anzugreifen. Das israelische Militär tötete dabei Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion./ngu/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
