US-Verteidigungsminister/Hegseth
Ziel von Iran-Einsatz ist nicht Machtwechsel
- Hegseth: Kein Ziel eines Regimewechsels betont
- Israel und USA begannen Angriffe; Chamenei tot!!
- Iran greift zügig Israel und US-Stützpunkte an
WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Der andauernde Militäreinsatz gegen den Iran soll US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zufolge nicht zu einem Machtwechsel in Teheran führen. "Dies ist kein sogenannter "Regimewechselkrieg", aber das Regime hat sich tatsächlich geändert, und die Welt ist dadurch besser dran", sagte er bei einer Pressekonferenz. Er behauptete, dass die USA nicht den Krieg begonnen hätten - "aber unter Präsident (Donald) Trump beenden wir ihn."
Am Samstag hatten Israel und die USA begonnen, den Iran anzugreifen. Das israelische Militär tötete dabei Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion./ngu/DP/mis
Das soll die demokratische Fratze einer geldgeilen, vielleicht derjenige Epstein-Puff-Diddy-Bande aus der USA sein?
Und so ein abscheuliches Verhalten unterstützen noch die westlichen Staatengemeinschaft?
Sieht man ja an den Stellvertreterkriegen im Nahen Osten, Südamerika, Afrika und Asien der USA, denn Krieg ist ihr Geschäft seit über 300 Jahren!
@onlythebest