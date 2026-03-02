BARCLAYS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg avisierte den Anlegern am Sonntag deutliche Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Luftfahrt-Aktien. Zu den Belastungsfaktoren zählt er Treibstoffpreise, den Nahost-Verkehr, eine generell geschwächte Nachfrage und umständliche Routen nach Asien. Flughafenbetreiber hält er für weniger stark betroffen als Fluggesellschaften. Bei letzteren bezeichnet er die Bilanzstärke und die Margenbasis als wichtig./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 26,59EUR auf Tradegate (02. März 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



