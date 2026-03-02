Bundesregierung will Kranke und Kinder aus Nahost zurückholen
Für Sie zusammengefasst
- Bund bereitet Rückholung von Kindern, Kranken.
- Maschinen nach Riad und Maskat geschickt abfl.
- Außenminister Wadephul (CDU) kündigt an inBln.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung bereitet die Rückholung von Kindern, Kranken und Schwangeren unter den im Nahen Osten gestrandeten Deutschen vor. Dazu würden Maschinen von Fluglinien nach Riad und Maskat geschickt, sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) in Berlin./sk/DP/mis
