Deblock listet Stablecoin EUR CoinVertible der Société Générale-FORGE - bis zu 5,2% Rendite p.a. im neuen Deblock Vault möglich

Das Unternehmen schlägt die Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Vermögenswerten. Der EUR CoinVertible wird von der Société Générale-FORGE ausgegeben – ein bedeutender Meilenstein in der Konvergenz von dezentraler Finanzwelt (DeFi) und traditioneller Finanzwelt (TradFi).



Darüber hinaus lanciert Deblock einen EUR CoinVertible-Vault auf dem Lending-Protokoll Morpho, der es Nutzern ermöglicht, passive Erträge auf ihre EUR CoinVertible-Bestände zu erzielen.



Dieser Vault bietet eine variable jährliche Rendite von bis zu 5,2 %² und unterstreicht Deblocks kontinuierliches Bestreben, wettbewerbsfähige DeFi-Produkte anzubieten.



„Diese Integration stellt einen Wendepunkt für Deblock und das gesamte digitale Finanzökosystem dar. Durch die Listung des EUR CoinVertible, des regulierten Stablecoins von Société Générale-FORGE, und die Einführung unseres Rendite generierenden Vaults setzen wir unsere Vision um, die Brücke zwischen DeFi und TradFi zu schlagen – indem wir unseren Nutzern Produkte in institutioneller Qualität mit der Transparenz und Zugänglichkeit bieten, die sie von der dezentralen Finanzwelt erwarten", betont Jean Meyer, CEO von Deblock.



Disclaimer 1. EUR CoinVertible ist ein Euro-Stablecoin, der von SG-FORGE, der auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Tochtergesellschaft der Société Générale, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCA) ausgegeben wird. Er bietet Nutzern einen zuverlässigen Stablecoin mit einer 1:1-Bindung an den Euro.



2. Basierend auf den Vergütungsbedingungen zum 26. Februar 2026. Investitionen in digitale Vermögenswerte sind mit Risiken verbunden, die sich aus Volatilität und Liquidität ergeben (im Falle eines Ausfalls einer Gegenpartei), und können zum Verlust Ihres Kapitals führen. Stellen Sie vor einer Investition sicher, dass Sie Ihre Bedürfnisse, Ziele und Ihr Erfahrungsniveau mit digitalen Vermögenswerten berücksichtigen. Beachten Sie mögliche Weiterverkaufsbeschränkungen, insbesondere wenn eine feste Anlagedauer gilt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

