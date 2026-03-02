Pressemitteilung
Deblock listet Stablecoin EUR CoinVertible der Société Générale-FORGE - bis zu 5,2% Rendite p.a. im neuen Deblock Vault möglich
Paris, 26. Februar 2026 – Deblock, ein europäisches Fintech, gibt heute die Listung des EUR CoinVertible¹ auf seiner Plattform bekannt.
Das Unternehmen schlägt die Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Vermögenswerten. Der EUR CoinVertible wird von der Société Générale-FORGE ausgegeben – ein bedeutender
Meilenstein in der Konvergenz von dezentraler Finanzwelt (DeFi) und traditioneller Finanzwelt (TradFi).
Disclaimer
1. EUR CoinVertible ist ein Euro-Stablecoin, der von SG-FORGE, der auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Tochtergesellschaft der Société Générale, in Übereinstimmung mit der
Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCA) ausgegeben wird. Er bietet Nutzern einen zuverlässigen Stablecoin mit einer 1:1-Bindung an den Euro.
Pressekontakt:
Kerl & Cie
Dirk Ulmer
Email: d.ulmer@kerlundcie.de
Telefon: +49 160 972 378 73
Über Deblock
Gegründet von Aaron Beck, Adriana Restrepo, Jean Meyer und Mario Eguiluz – ehemalige Führungskräfte bei Revolut und Ledger – ist Deblock das erste Girokonto, das ein echtes Krypto-Wallet integriert und die Einfachheit modernen Bankings mit der Innovation von Web3 verbindet.
Seit dem Launch in Frankreich im April 2024 hat Deblock bereits über 300.000 Kunden gewonnen. Das Unternehmen ist durch die Banque de France als E-Geld-Institut reguliert und besitzt eine MiCA-Lizenz der AMF, was vollständige Compliance mit europäischen Finanzstandards gewährleistet.
Weitere Informationen unter: www.deblock.com
