    Deblock listet Stablecoin EUR CoinVertible der Société Générale-FORGE - bis zu 5,2% Rendite p.a. im neuen Deblock Vault möglich

    Paris, 26. Februar 2026 – Deblock, ein europäisches Fintech, gibt heute die Listung des EUR CoinVertible¹ auf seiner Plattform bekannt.

    Das Unternehmen schlägt die Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Vermögenswerten. Der EUR CoinVertible wird von der Société Générale-FORGE ausgegeben – ein bedeutender Meilenstein in der Konvergenz von dezentraler Finanzwelt (DeFi) und traditioneller Finanzwelt (TradFi).

    Darüber hinaus lanciert Deblock einen EUR CoinVertible-Vault auf dem Lending-Protokoll Morpho, der es Nutzern ermöglicht, passive Erträge auf ihre EUR CoinVertible-Bestände zu erzielen.

    Dieser Vault bietet eine variable jährliche Rendite von bis zu 5,2 %² und unterstreicht Deblocks kontinuierliches Bestreben, wettbewerbsfähige DeFi-Produkte anzubieten.

    „Diese Integration stellt einen Wendepunkt für Deblock und das gesamte digitale Finanzökosystem dar. Durch die Listung des EUR CoinVertible, des regulierten Stablecoins von Société Générale-FORGE, und die Einführung unseres Rendite generierenden Vaults setzen wir unsere Vision um, die Brücke zwischen DeFi und TradFi zu schlagen – indem wir unseren Nutzern Produkte in institutioneller Qualität mit der Transparenz und Zugänglichkeit bieten, die sie von der dezentralen Finanzwelt erwarten", betont Jean Meyer, CEO von Deblock.  

    +++ ENDE +++

    Disclaimer

    1. EUR CoinVertible ist ein Euro-Stablecoin, der von SG-FORGE, der auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Tochtergesellschaft der Société Générale, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCA) ausgegeben wird. Er bietet Nutzern einen zuverlässigen Stablecoin mit einer 1:1-Bindung an den Euro.

    2. Basierend auf den Vergütungsbedingungen zum 26. Februar 2026. Investitionen in digitale Vermögenswerte sind mit Risiken verbunden, die sich aus Volatilität und Liquidität ergeben (im Falle eines Ausfalls einer Gegenpartei), und können zum Verlust Ihres Kapitals führen. Stellen Sie vor einer Investition sicher, dass Sie Ihre Bedürfnisse, Ziele und Ihr Erfahrungsniveau mit digitalen Vermögenswerten berücksichtigen. Beachten Sie mögliche Weiterverkaufsbeschränkungen, insbesondere wenn eine feste Anlagedauer gilt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
     

    Pressekontakt:
    Kerl & Cie
    Dirk Ulmer
    Email: d.ulmer@kerlundcie.de 
    Telefon: +49 160 972 378 73


    Über Deblock

    Gegründet von Aaron Beck, Adriana Restrepo, Jean Meyer und Mario Eguiluz – ehemalige Führungskräfte bei Revolut und Ledger – ist Deblock das erste Girokonto, das ein echtes Krypto-Wallet integriert und die Einfachheit modernen Bankings mit der Innovation von Web3 verbindet.
    Seit dem Launch in Frankreich im April 2024 hat Deblock bereits über 300.000 Kunden gewonnen. Das Unternehmen ist durch die Banque de France als E-Geld-Institut reguliert und besitzt eine MiCA-Lizenz der AMF, was vollständige Compliance mit europäischen Finanzstandards gewährleistet.

    Weitere Informationen unter: www.deblock.com

    Verfasst von IR-News
