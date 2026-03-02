    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Grünen-Chef warnt vor Abhängigkeit von Öl und Gas

    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak warnt mit Blick auf Auswirkungen des Iran-Kriegs vor Abhängigkeiten von Gas und Öl. "Das Richtige in dieser Situation wäre doch, jetzt dafür zu sorgen, dass wir so schnell wie möglich uns von Gas und Öl unabhängig machen", sagte Banaszak nach Beratungen des Bundesvorstands. Die Bundesregierung intensiviere aber die Abhängigkeit von fossilen Energien.

    Der Grünen-Chef nannte geplante Kursänderungen der Bundesregierung in der Energiepolitik einen Frontalangriff auch auf die Energiesicherheit. In der Kritik steht zum Beispiel die geplante grundlegende Reform des "Heizungsgesetzes" sowie eine geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Die Grünen und Umweltverbände kritisieren, damit würde die Energiewende ausgebremst - also der Ausbau erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne. Angesichts des Iran-Kriegs steigen die Öl-, Sprit- und Gaspreise./hoe/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
