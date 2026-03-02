    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung
    CEWE: Starke Positionierung

    Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) die Ziele erreicht und auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um fast 4 Prozent gesteigert. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
    Nach Analystenaussage sei das Umsatzwachstum im Schlussquartal mit 2,6 Prozent niedriger als in den drei Vorquartalen ausgefallen. Dies könne laut GSC aber auf Vorzieheffekte im Fotofinishing in das saisonbedingt normalerweise eher schwächere dritte Quartal zurückzuführen sein. Angesichts der durch umfangreiche Marketinginvestitionen weiter ausgebauten, hervorragenden Marken- und Marktpositionierung als kundenorientierter, zuverlässiger Premium-Anbieter im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing bleibe der Analyst für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe positiv gestimmt. Einen wichtigen Faktor bilde dabei die von der aktiven Einbindung der Beschäftigten getragene Innovationsstärke des Unternehmens. Nachdem das vorläufige Zahlenwerk fast exakt den Schätzungen von GSC entsprochen habe, seien nur minimale Adjustierungen an den Prognosen vorgenommen worden. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 142,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.03.2026, 14:45 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 02.03.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102560
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 99,70EUR auf Tradegate (02. März 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Jens Nielsen
    Kursziel: 142,00 EUR



