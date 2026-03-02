CF Industries Holdings Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +12,41 % konnte die CF Industries Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CF Industries Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 94,10€, mit einem Plus von +12,41 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CF Industries Holdings ist ein führender Hersteller von Stickstoffdüngemitteln wie Ammoniak und Harnstoff, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und konkurriert mit Firmen wie Nutrien und Yara International. Seine Alleinstellungsmerkmale sind effiziente Produktionsprozesse und strategisch günstige Standorte.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die CF Industries Holdings Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +38,05 %.

Allein seit letzter Woche ist die CF Industries Holdings Aktie damit um +14,61 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CF Industries Holdings +43,93 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,11 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +14,61 % 1 Monat +20,64 % 3 Monate +38,05 % 1 Jahr +23,59 %

Es gibt 156 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,63 Mrd.EUR € wert.

Während Rüstungswerte wie Rheinmetall zulegen, stehen viele Chemietitel unter Druck. Investoren fürchten vor allem eines: eine neue Energiepreis-Welle mit globalen Folgen. Doch es gibt auch Profiteure steigender Preise.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,08 %. The Mosaic notiert im Plus, mit +7,07 %. K+S notiert im Plus, mit +2,69 %. Nutrien legt um +5,03 % zu

