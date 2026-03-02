Intuitive expande o investimento e a presença na Europa

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intuitive Surgical Aktie Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 422,3 auf Tradegate (02. März 2026, 14:51 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intuitive Surgical Aktie um +0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %. Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 149,19 Mrd..

Lisboa (ots) - A empresa inicia operações diretas em Itália, Espanha, Portugal,Malta, São Marinho e territórios associadosA Intuitive (NASDAQ: ISRG), um líder mundial em tecnologia para cuidadosminimamente invasivos e pioneira em cirurgia assistida por robot, anunciou hojea conclusão da aquisição do negócio de distribuição de da Vinci e Ion geridopelas ab medica, Abex, Excelencia Robótica e respetivas afiliadas.A conclusão marca a expansão formal das operações diretas da Intuitive naEuropa, permitindo à empresa apoiar os clientes de uma forma mais ágil eintegrada e proporcionar cuidados minimamente invasivos a mais pacientes emItália, Espanha, Portugal, Malta, São Marinho e territórios associados."O dia de hoje marca um passo importante no nosso compromisso de expandir oacesso a cuidados minimamente invasivos comprovados, seguros e eficazes paramais pacientes em toda a Europa", afirmou Dave Rosa, CEO da Intuitive. "A nossapresença direta significa que estamos mais bem posicionados para atender àsnecessidades dos nossos clientes nestas regiões geográficas, à medida quedesenvolvemos os nossos objetivos partilhados de melhorar os resultados dospacientes, melhorar a experiência dos pacientes e da equipa de cuidados,aumentar o acesso a cuidados minimamente invasivos e reduzir o custo total doscuidados."Os negócios da Vinci e Ion das ab medica, Abex e Excelencia Robótica são agorapropriedade total da Intuitive e as operações das empresas estão integradas naorganização comercial e de marketing europeia da Intuitive, liderada peloVice-Presidente Sénior e Diretor-Geral, Dirk Barten."A Intuitive está a entrar num novo capítulo, com base em mais de duas décadas aintroduzir e a expandir o acesso à nossa tecnologia em todo o Sul da Europa",afirmou Barten. "É com grande satisfação que recebemos aproximadamente 250funcionários da equipa Intuitive ao iniciarmos as nossas operações diretas e, emconjunto, continuamos a impulsionar a inovação em serviços de pacientes, equipasde cuidados e profissionais de saúde."Existe uma base instalada combinada de mais de 470 sistemas cirúrgicos da Vinciem Itália, Espanha e Portugal a partir de 31 de dezembro de 2025. O sistemaendoluminal Ion foi lançado recentemente em Itália e Espanha.Acerca da IntuitiveA Intuitive (NASDAQ:ISRG), com sede em Sunnyvale, Califórnia, é um líder mundialem cuidados minimamente invasivos e pioneira na cirurgia assistida por robot. Asnossas tecnologias incluem o sistema cirúrgico da Vinci e o sistema endoluminalIon. Ao unir os sistemas avançados, a aprendizagem progressiva e os serviços devalor acrescentado, ajudamos os médicos e as suas equipas a otimizar a prestação