Intuitive expande o investimento e a presença na Europa
Malta, São Marinho e territórios associados
A Intuitive (NASDAQ: ISRG), um líder mundial em tecnologia para cuidados
minimamente invasivos e pioneira em cirurgia assistida por robot, anunciou hoje
a conclusão da aquisição do negócio de distribuição de da Vinci e Ion gerido
pelas ab medica, Abex, Excelencia Robótica e respetivas afiliadas.
A conclusão marca a expansão formal das operações diretas da Intuitive na
Europa, permitindo à empresa apoiar os clientes de uma forma mais ágil e
integrada e proporcionar cuidados minimamente invasivos a mais pacientes em
Itália, Espanha, Portugal, Malta, São Marinho e territórios associados.
"O dia de hoje marca um passo importante no nosso compromisso de expandir o
acesso a cuidados minimamente invasivos comprovados, seguros e eficazes para
mais pacientes em toda a Europa", afirmou Dave Rosa, CEO da Intuitive. "A nossa
presença direta significa que estamos mais bem posicionados para atender às
necessidades dos nossos clientes nestas regiões geográficas, à medida que
desenvolvemos os nossos objetivos partilhados de melhorar os resultados dos
pacientes, melhorar a experiência dos pacientes e da equipa de cuidados,
aumentar o acesso a cuidados minimamente invasivos e reduzir o custo total dos
cuidados."
Os negócios da Vinci e Ion das ab medica, Abex e Excelencia Robótica são agora
propriedade total da Intuitive e as operações das empresas estão integradas na
organização comercial e de marketing europeia da Intuitive, liderada pelo
Vice-Presidente Sénior e Diretor-Geral, Dirk Barten.
"A Intuitive está a entrar num novo capítulo, com base em mais de duas décadas a
introduzir e a expandir o acesso à nossa tecnologia em todo o Sul da Europa",
afirmou Barten. "É com grande satisfação que recebemos aproximadamente 250
funcionários da equipa Intuitive ao iniciarmos as nossas operações diretas e, em
conjunto, continuamos a impulsionar a inovação em serviços de pacientes, equipas
de cuidados e profissionais de saúde."
Existe uma base instalada combinada de mais de 470 sistemas cirúrgicos da Vinci
em Itália, Espanha e Portugal a partir de 31 de dezembro de 2025. O sistema
endoluminal Ion foi lançado recentemente em Itália e Espanha.
Acerca da Intuitive
A Intuitive (NASDAQ:ISRG), com sede em Sunnyvale, Califórnia, é um líder mundial
em cuidados minimamente invasivos e pioneira na cirurgia assistida por robot. As
nossas tecnologias incluem o sistema cirúrgico da Vinci e o sistema endoluminal
Ion. Ao unir os sistemas avançados, a aprendizagem progressiva e os serviços de
valor acrescentado, ajudamos os médicos e as suas equipas a otimizar a prestação
