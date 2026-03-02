    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntuitive Surgical AktievorwärtsNachrichten zu Intuitive Surgical
    Intuitive expande o investimento e a presença na Europa

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com
    Lisboa (ots) - A empresa inicia operações diretas em Itália, Espanha, Portugal,
    Malta, São Marinho e territórios associados

    A Intuitive (NASDAQ: ISRG), um líder mundial em tecnologia para cuidados
    minimamente invasivos e pioneira em cirurgia assistida por robot, anunciou hoje
    a conclusão da aquisição do negócio de distribuição de da Vinci e Ion gerido
    pelas ab medica, Abex, Excelencia Robótica e respetivas afiliadas.

    A conclusão marca a expansão formal das operações diretas da Intuitive na
    Europa, permitindo à empresa apoiar os clientes de uma forma mais ágil e
    integrada e proporcionar cuidados minimamente invasivos a mais pacientes em
    Itália, Espanha, Portugal, Malta, São Marinho e territórios associados.

    "O dia de hoje marca um passo importante no nosso compromisso de expandir o
    acesso a cuidados minimamente invasivos comprovados, seguros e eficazes para
    mais pacientes em toda a Europa", afirmou Dave Rosa, CEO da Intuitive. "A nossa
    presença direta significa que estamos mais bem posicionados para atender às
    necessidades dos nossos clientes nestas regiões geográficas, à medida que
    desenvolvemos os nossos objetivos partilhados de melhorar os resultados dos
    pacientes, melhorar a experiência dos pacientes e da equipa de cuidados,
    aumentar o acesso a cuidados minimamente invasivos e reduzir o custo total dos
    cuidados."

    Os negócios da Vinci e Ion das ab medica, Abex e Excelencia Robótica são agora
    propriedade total da Intuitive e as operações das empresas estão integradas na
    organização comercial e de marketing europeia da Intuitive, liderada pelo
    Vice-Presidente Sénior e Diretor-Geral, Dirk Barten.

    "A Intuitive está a entrar num novo capítulo, com base em mais de duas décadas a
    introduzir e a expandir o acesso à nossa tecnologia em todo o Sul da Europa",
    afirmou Barten. "É com grande satisfação que recebemos aproximadamente 250
    funcionários da equipa Intuitive ao iniciarmos as nossas operações diretas e, em
    conjunto, continuamos a impulsionar a inovação em serviços de pacientes, equipas
    de cuidados e profissionais de saúde."

    Existe uma base instalada combinada de mais de 470 sistemas cirúrgicos da Vinci
    em Itália, Espanha e Portugal a partir de 31 de dezembro de 2025. O sistema
    endoluminal Ion foi lançado recentemente em Itália e Espanha.

    Acerca da Intuitive

    A Intuitive (NASDAQ:ISRG), com sede em Sunnyvale, Califórnia, é um líder mundial
    em cuidados minimamente invasivos e pioneira na cirurgia assistida por robot. As
    nossas tecnologias incluem o sistema cirúrgico da Vinci e o sistema endoluminal
    Ion. Ao unir os sistemas avançados, a aprendizagem progressiva e os serviços de
    valor acrescentado, ajudamos os médicos e as suas equipas a otimizar a prestação
     

    Seite 1 von 3 



