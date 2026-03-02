Intuitive amplía su inversión y su presencia en Europa

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intuitive Surgical Aktie Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 422,3 auf Tradegate (02. März 2026, 14:51 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intuitive Surgical Aktie um +0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %. Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 149,19 Mrd..

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Intuitive Surgical: Der Champion der Roboterchirurgie Intuitive Surgical -1,56 % Aktie 0 Aufrufe heute foret 23.01.26, 09:38

Madrid (ots) - La compañía inicia operaciones directas en Italia, España,Portugal, Malta, San Marino y territorios asociadosIntuitive (NASDAQ:ISRG), un líder tecnológico mundial en cuidados mínimamenteinvasivos y pionero de la cirugía asistida por robot, anunció hoy lafinalización de su adquisición del negocio de distribución da Vinci e Ionoperado por ab medica, Abex, Excelencia Robótica y sus afiliados.La finalización marca la expansión formal de las operaciones directas deIntuitive en Europa, lo que permite a la empresa prestar asistencia a losclientes de una forma más ágil e integrada, así como ofrecer atenciónmínimamente invasiva a más pacientes en Italia, España, Portugal, Malta, SanMarino y territorios asociados."El día de hoy supone un paso importante en nuestro compromiso por ampliar elacceso a una atención mínimamente invasiva probada, segura y eficaz a máspacientes en toda Europa", dijo Dave Rosa, director general de Intuitive."Nuestra presencia directa significa que estamos mejor posicionados parasatisfacer las necesidades de nuestros clientes en estas zonas geográficas amedida que impulsamos nuestros objetivos compartidos de mejorar los resultadosde los pacientes, mejorar la experiencia de los pacientes y del equipo deatención, aumentar el acceso a la atención mínimamente invasiva y reducir sucoste total".Las secciones da Vinci e Ion de ab medica, Abex y Excelencia Robótica son ahorapropiedad de Intuitive, y las operaciones comerciales están integradas en laorganización europea de comercialización y marketing de Intuitive, dirigida porel vicepresidente sénior y gerente general, Dirk Barten."Intuitive está entrando en un nuevo capítulo, construido en más de dos décadasde introducción y ampliación del acceso a nuestra tecnología en todo el sur deEuropa", comentó Barten. "Estamos encantados de dar la bienvenida a unos 250empleados al equipo de Intuitive mientras iniciamos nuestras operacionesdirectas y juntos continuamos impulsando la innovación al servicio de lospacientes, los equipos de atención y los profesionales sanitarios".A fecha de 31 de diciembre de 2025, existe una base instalada combinada de másde 470 sistemas da Vinci en Italia, España y Portugal. El sistema endoluminalIon se ha lanzado recientemente en Italia y en España.Acerca de IntuitiveIntuitive (NASDAQ:ISRG), con sede en Sunnyvale (California), es un líder mundialen cuidados mínimamente invasivos y pionera en cirugía asistida por robot.Nuestras tecnologías incluyen el sistema quirúrgico da Vinci y el sistemaendoluminal Ion. Con la unión de nuestros sistemas avanzados, el aprendizaje