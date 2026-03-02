Intuitive amplía su inversión y su presencia en Europa
Portugal, Malta, San Marino y territorios asociados
Intuitive (NASDAQ:ISRG), un líder tecnológico mundial en cuidados mínimamente
invasivos y pionero de la cirugía asistida por robot, anunció hoy la
finalización de su adquisición del negocio de distribución da Vinci e Ion
operado por ab medica, Abex, Excelencia Robótica y sus afiliados.
La finalización marca la expansión formal de las operaciones directas de
Intuitive en Europa, lo que permite a la empresa prestar asistencia a los
clientes de una forma más ágil e integrada, así como ofrecer atención
mínimamente invasiva a más pacientes en Italia, España, Portugal, Malta, San
Marino y territorios asociados.
"El día de hoy supone un paso importante en nuestro compromiso por ampliar el
acceso a una atención mínimamente invasiva probada, segura y eficaz a más
pacientes en toda Europa", dijo Dave Rosa, director general de Intuitive.
"Nuestra presencia directa significa que estamos mejor posicionados para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en estas zonas geográficas a
medida que impulsamos nuestros objetivos compartidos de mejorar los resultados
de los pacientes, mejorar la experiencia de los pacientes y del equipo de
atención, aumentar el acceso a la atención mínimamente invasiva y reducir su
coste total".
Las secciones da Vinci e Ion de ab medica, Abex y Excelencia Robótica son ahora
propiedad de Intuitive, y las operaciones comerciales están integradas en la
organización europea de comercialización y marketing de Intuitive, dirigida por
el vicepresidente sénior y gerente general, Dirk Barten.
"Intuitive está entrando en un nuevo capítulo, construido en más de dos décadas
de introducción y ampliación del acceso a nuestra tecnología en todo el sur de
Europa", comentó Barten. "Estamos encantados de dar la bienvenida a unos 250
empleados al equipo de Intuitive mientras iniciamos nuestras operaciones
directas y juntos continuamos impulsando la innovación al servicio de los
pacientes, los equipos de atención y los profesionales sanitarios".
A fecha de 31 de diciembre de 2025, existe una base instalada combinada de más
de 470 sistemas da Vinci en Italia, España y Portugal. El sistema endoluminal
Ion se ha lanzado recientemente en Italia y en España.
Acerca de Intuitive
Intuitive (NASDAQ:ISRG), con sede en Sunnyvale (California), es un líder mundial
en cuidados mínimamente invasivos y pionera en cirugía asistida por robot.
Nuestras tecnologías incluyen el sistema quirúrgico da Vinci y el sistema
endoluminal Ion. Con la unión de nuestros sistemas avanzados, el aprendizaje
