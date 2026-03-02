    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntuitive Surgical AktievorwärtsNachrichten zu Intuitive Surgical
    Intuitive amplía su inversión y su presencia en Europa

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com
    Madrid (ots) - La compañía inicia operaciones directas en Italia, España,
    Portugal, Malta, San Marino y territorios asociados

    Intuitive (NASDAQ:ISRG), un líder tecnológico mundial en cuidados mínimamente
    invasivos y pionero de la cirugía asistida por robot, anunció hoy la
    finalización de su adquisición del negocio de distribución da Vinci e Ion
    operado por ab medica, Abex, Excelencia Robótica y sus afiliados.

    La finalización marca la expansión formal de las operaciones directas de
    Intuitive en Europa, lo que permite a la empresa prestar asistencia a los
    clientes de una forma más ágil e integrada, así como ofrecer atención
    mínimamente invasiva a más pacientes en Italia, España, Portugal, Malta, San
    Marino y territorios asociados.

    "El día de hoy supone un paso importante en nuestro compromiso por ampliar el
    acceso a una atención mínimamente invasiva probada, segura y eficaz a más
    pacientes en toda Europa", dijo Dave Rosa, director general de Intuitive.
    "Nuestra presencia directa significa que estamos mejor posicionados para
    satisfacer las necesidades de nuestros clientes en estas zonas geográficas a
    medida que impulsamos nuestros objetivos compartidos de mejorar los resultados
    de los pacientes, mejorar la experiencia de los pacientes y del equipo de
    atención, aumentar el acceso a la atención mínimamente invasiva y reducir su
    coste total".

    Las secciones da Vinci e Ion de ab medica, Abex y Excelencia Robótica son ahora
    propiedad de Intuitive, y las operaciones comerciales están integradas en la
    organización europea de comercialización y marketing de Intuitive, dirigida por
    el vicepresidente sénior y gerente general, Dirk Barten.

    "Intuitive está entrando en un nuevo capítulo, construido en más de dos décadas
    de introducción y ampliación del acceso a nuestra tecnología en todo el sur de
    Europa", comentó Barten. "Estamos encantados de dar la bienvenida a unos 250
    empleados al equipo de Intuitive mientras iniciamos nuestras operaciones
    directas y juntos continuamos impulsando la innovación al servicio de los
    pacientes, los equipos de atención y los profesionales sanitarios".

    A fecha de 31 de diciembre de 2025, existe una base instalada combinada de más
    de 470 sistemas da Vinci en Italia, España y Portugal. El sistema endoluminal
    Ion se ha lanzado recientemente en Italia y en España.

    Acerca de Intuitive

    Intuitive (NASDAQ:ISRG), con sede en Sunnyvale (California), es un líder mundial
    en cuidados mínimamente invasivos y pionera en cirugía asistida por robot.
    Nuestras tecnologías incluyen el sistema quirúrgico da Vinci y el sistema
    endoluminal Ion. Con la unión de nuestros sistemas avanzados, el aprendizaje
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intuitive Surgical Aktie

    Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 422,3 auf Tradegate (02. März 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intuitive Surgical Aktie um +0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 149,19 Mrd..

