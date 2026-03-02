Norsemont strebt die Einreichung einer Umweltverträglichkeitserklärung im Dezember 2026 an

Vancouver, B.C., 2. März 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) („Norsemont“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Beratungsfirma DAES Consultores ( www.daesconsultores.cl ) beauftragt hat, bis Dezember 2026 für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie in Nordchile eine Umweltverträglichkeitserklärung (Declaración de Impacto Ambiental) („UVE“) zu erstellen. Der Hauptzweck der UVE besteht darin, das Unternehmen im behördlichen Genehmigungsverfahren für die zukünftige Projekterschließung zu unterstützen. Derzeit sind Biologen am Projektstandort im Einsatz, wo es zunächst um die biologische Charakterisierung geht (terrestrische Fauna, Flora und Vegetation). Im weiteren Jahresverlauf sind dann drei zusätzliche Standortbegehungen geplant.

Carolina Morgan ist im Unternehmen für den Bereich Umweltgenehmigungen verantwortlich und ist eine erfahrene internationale Projektmanagerin mit umfassendem Knowhow in der Beaufsichtigung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, der Einholung von Genehmigungen, der Koordination multidisziplinärer Teams sowie der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und kommunalen Stakeholdern bei großen Energie- und Infrastrukturprojekten. Frau Morgan leitet das firmeninterne Umweltteam und koordiniert die Arbeiten mit DAES bei der Erstellung der UVE.

Zwischen März und November 2026 plant das Unternehmen die Durchführung und Fertigstellung der nachfolgenden Bewertungen im Rahmen der UVE:

- Charakterisierung des kulturellen Erbes: archäologische und paläontologische Untersuchungen der Oberfläche;

- Landschaftscharakterisierungsstudien;

- Schätzung der atmosphärischen Emissionen;

- Luftgütemodellierung;

- Untersuchung der Auswirkungen auf den Verkehr (Traffic Impact Assessment, TIA): Studie zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Straßennetz;

- Charakterisierung des menschlichen Umfelds: Soziale Baseline-Studie;

- Charakterisierung der Landnutzung und Landbesitzverhältnisse;

- Hydrologische und hydrogeologische Studie;

- Bewertung der geomorphologischen Gefahren und Risiken;

- Pedologische Studie zur Bewertung der Bodenqualität;

- Studie zu tourismusrelevanten Komponenten;

- Schutzzonen und vorrangige Schutzgebiete.

Die Umweltverträglichkeitserklärung soll planmäßig bis Dezember 2026 fertiggestellt sein.

Kommentar des Managements

Marc Levy, CEO von Norsemont, erklärt: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit DAES und Frau Morgan diesen wichtigen regulatorischen Schritt bei der Weiterentwicklung unseres Vorzeigeprojekts zu setzen. Aus unserer Sicht wird dieses Jahr für unser Unternehmen ein Jahr des Wandels. Die Arbeiten im Hinblick auf den Erhalt der behördlichen Genehmigungen für die Verarbeitung bestehender Haldenbestände schreiten voran. Daneben setzen wir die Bohrungen und Arbeiten zur Erweiterung der Oxiderz- und Sulfiderzressourcen im Konzessionsgebiet systematisch fort und testen gleichzeitig das tieferliegende Kupfer-Porphyr-Potenzial des Systems.

Qualifizierte Person

David Flint, MSc, AIPG-CPG und Chefgeologe von Norsemont Mining Inc., eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf liegt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur Machbarkeit mit einer angedeuteten Mineralressourcenschätzung von 1.731.000 Unzen Gold und 33.233.000 Unzen Silber sowie einer vermuteten Mineralressource von 446.000 Unzen Gold und 7.219.000 Unzen Silber für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer ehemals produzierenden Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine umfangreiche Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Camps und einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

Folgen Sie Norsemont Mining auf:

Twitter: @norsemont

LinkedIn: @norsemontmining

Facebook: @norsemontmining

YouTube: @norsemontmining

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „beabsichtigt“ oder „erwartet“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können“, „könnten“, „sollten“, oder „würden“. Diese Informationen und Aussagen, die hier als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements in Bezug auf unter anderem die Fertigstellung und Lieferung der UVE und den voraussichtlichen Zeitplan dafür, den voraussichtlichen Fortschritt des Projekts und die Fähigkeit des Unternehmens, die für diesen Fortschritt erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass das Unternehmen aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, die UVE zu erhalten, dass es nicht in der Lage ist, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, um das Projekt wie erforderlich und innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens voranzutreiben, sowie Risiken, die sich nachteilig auf die Kapitalmärkte, die Bergbauindustrie und die Unterstützung durch Investoren auswirken. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Unterstützungen erhält, um die UVE innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens vorzubereiten, einzureichen und zu erhalten.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Norsemont Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,64 % und einem Kurs von 1,060EUR auf Tradegate (02. März 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.