Nach Öltanker-Stop durch Straße von Hormus: Ölpreise werden hochbleiben!

Citi teilte mit, dass davon ausgegangen wird, dass der Brent-Rohölpreis in der kommenden Woche mindestens zwischen 80 und 90 US-Dollar pro Barrel liegen wird. Bei einer Entspannung der Lage wird mit einem Rückgang der Preise auf 70 US-Dollar pro Barrel gerechnet.

Analysten sind sich einig und gehen davon aus, dass die Ölpreise in den kommenden Tagen hoch bleiben werden, wie Reuters berichtet. Die Märkte konzentrieren sich nach deren Ansicht auf die Auswirkungen des eskalierenden Nahostkonflikts der Lieferungen durch die Straße von Hormus. Diese sind für mehr als 20 Prozent des weltweiten Öls von entscheidender Bedeutung.

Wood Mackenzie erklärte, dass die Ölpreise 100 US-Dollar pro Barrel übersteigen könnten, wenn die Tankerlieferungen durch die Straße nicht schnell wieder aufgenommen werden. Analysten von Wood Mackenzie teilten mit: "Die Unterbrechung führt zu einem doppelten Angebotsschock: Nicht nur die laufenden Exporte durch die Straße von Hormus sind gestoppt, sondern auch zusätzliche Mengen der OPEC+ und letztlich der Großteil ihrer Reservekapazitäten – normalerweise ein wichtiger Hebel zur Stabilisierung des globalen Ölmarktes – sind nicht verfügbar, solange die Wasserstraße gesperrt bleibt."

Laut JPMorgan sind die Rohölexporte durch die Straße von Hormus von den üblichen 16 Millionen bpd auf etwa 4 Millionen bpd eingebrochen, wobei die Lieferungen aufgrund des zum Erliegen gekommenen Tankerverkehrs auf iranische Barrel beschränkt sind. Die Produzenten am Golf verfügen nach Schätzungen von JPMorgan über Lager- und Tankerkapazitäten, um die ausbleibenden Lieferungen für 25 Tage abzudecken. Die Bank erklärte, dass eine drei- bis vierwöchige Sperrung der Straße von Hormus Produktionsdrosselungen im Golf-Kooperationsrat erzwingen und den Preis für Brent-Rohöl über 100 US-Dollar pro Barrel treiben könnte.

Bernstein hob seine Prognose für den Brent-Ölpreis im Jahr 2026 von 65 auf 80 US-Dollar pro Barrel an, rechnet aber im Extremfall eines lang anhaltenden Konflikts mit Preisen von 120 bis 150 US-Dollar.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,72 % und einem Kurs von 78,48USD auf Lang & Schwarz (02. März 2026, 16:06 Uhr) gehandelt.