    120 US-Dollar Kursziel

    Netflix ohne Warner-Deal: Jetzt kommt die KI-Story, die groß werden könnte!

    JPMorgan stuft Netflix hoch, weil KI Personalisierung und Werbung verbessern und Content günstiger machen soll. Dazu winken mehr Cashflow und Rückkäufe 2026.

    Foto: Netflix Media

    Künstliche Intelligenz (KI) ist für Netflix aus Sicht von JPMorgan eher Rückenwind als Risiko. Die US-Bank hat laut CNBC die Beobachtung des Streaming-Konzerns wieder aufgenommen und stuft die Aktie nun auf "Kaufen" hoch, nachdem sie sie zuvor mit "Neutral" bewertet hatte. Analyst Doug Anmuth setzt das Kursziel auf 120 US-Dollar. Das entspricht einem Potenzial von 25 Prozent. Es liegt damit unter seiner früheren Marke von 124 US-Dollar. Allein in der vergangenen Handelswoche steigerte sie ihren Wert um ein Viertel.

    ISIN:US64110L1061WKN:552484

    Die Heraufstufung folgt auf den Rückzug von Netflix aus dem geplanten Kauf von Warner Bros. Discovery. Der Markt sah zuletzt ein Angebot von Paramount Skydance als das bessere.

    Anmuth verweist auf robuste Fundamentaldaten und weiter steigende Margen. "Wir glauben, dass Netflix weiterhin ein gesundes organisches Wachstum verzeichnet", schrieb er. Als Treiber nennt er starke Inhalte, globales Abonnentenwachstum, anhaltende Preissetzungsmacht und ein werbefinanziertes Abo-Modell, das noch früh in der Monetarisierung sei. Zudem erwartet er "eine anhaltend starke" Generierung von freiem Cashflow. Er rechnet auch mit höheren Aktienrückkäufen im Jahr 2026. 

    Beim KI-Thema bleibt Anmuth klar optimistisch

    "KI sollte zu einer verbesserten Entdeckung und Personalisierung von Inhalten, besseren Werbelösungen und Messungen führen und letztendlich die Produktionskosten für Inhalte senken", schrieb er. Zwar könnten neue KI-Videomodelle wie Seedance 2.0 von ByteDance die Hürden für Content-Produktion senken. Anmuth glaubt aber, dass Storytelling und Talent als Wettbewerbsvorteile entscheidend bleiben und Netflix damit besser geschützt sei als "transaktionale Geschäftsmodelle".

    Auch bei der Nutzung sieht JPMorgan noch Luft nach oben. Laut Anmuth stieg die Sehzeit für Netflix-Originale in der zweiten Hälfte 2025 bereits auf neun Prozent. Für das Jahr 2026 lobt er das Content-Programm. Insgesamt, so Anmuth, rechtfertigten Größe und Führungsposition im Streaming sowie "dreijähriges zweistelliges Umsatzwachstum" und Zuwächse von über 20 Prozent bei Betriebsergebnis, Gewinn je Aktie nach den US-Rechnungslegungsstandards und freiem Cashflow eine Premium-Bewertung.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    3 im Artikel enthaltene Werte
